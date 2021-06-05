Башкирские силовики задержали участника протестов близ Куштау

…по делу об избиении полицейского черенком от лопаты.

В городе Ишимбай, который находится 120 км от Уфы, полицейские задержали участника протестной акции против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией». Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.

Имя задержанного не называется, известно лишь, что ему 36 лет и что он проживает в Уфимском районе. Мужчину подозревают в применении опасного для жизни насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК).

По версии следствия, фигурант дела, которому теперь грозит до 10 лет лишения свободы, во время акции протеста 16 августа прошлого из «неприязненных отношений» нанес полицейскому несколько ударов по голове «черенком от лопаты». «Мужчина сознался в совершенном преступлении», — отметили в СК.

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В тот день у подножия шихана Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака — произошли столкновения экоактивистов с силовиками и сотрудниками частного охранного предприятия, нанятых «Башкирской содовой компанией». По словам очевидцев событий, силовики один раз выстрелили в воздух, после чего на месте столкновения взорвалось несколько петард.

«Башкирская содовая компания» планировала срыть гору, однако после массовых протестов руководство республики приостановило работы. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.

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