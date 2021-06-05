 

Башкирские силовики задержали участника протестов близ Куштау

05.06.2021, 6:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…по делу об избиении полицейского черенком от лопаты.

В городе Ишимбай, который находится 120 км от Уфы, полицейские задержали участника протестной акции против разработки шихана Куштау «Башкирской содовой компанией». Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Башкирии.

Имя задержанного не называется, известно лишь, что ему 36 лет и что он проживает в Уфимском районе. Мужчину подозревают в применении опасного для жизни насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК).

По версии следствия, фигурант дела, которому теперь грозит до 10 лет лишения свободы, во время акции протеста 16 августа прошлого из «неприязненных отношений» нанес полицейскому несколько ударов по голове «черенком от лопаты». «Мужчина сознался в совершенном преступлении», — отметили в СК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не худо

Эпопея с защитой шихана Куштау завершена. От разработки нового месторождения выиграют все. Нужно ли было для этого бить людей?

В тот день у подножия шихана Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака — произошли столкновения экоактивистов с силовиками и сотрудниками частного охранного предприятия, нанятых «Башкирской содовой компанией». По словам очевидцев событий, силовики один раз выстрелили в воздух, после чего на месте столкновения взорвалось несколько петард.

«Башкирская содовая компания» планировала срыть гору, однако после массовых протестов руководство республики приостановило работы. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Активисты ОНФ устроили новогодний праздник в благотворительном приюте

26.03 / Почему Дружинина отказалась целоваться с Тихоновым на съемках “Дело было в Пенькове”

10.07 / 5 российских изданий, закрытых из-за цензуры

12.07 / На российско-китайской границе вспыхнул конфликт

10.01 / Мнение: Человек эпохи стабильности, мира и справедливости

31.12 / Military: «В случае начала войны против России первыми под удар попадут страны Прибалтики»

03.12 / Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом

03.09 / Говорящие на двух языках дети медленнее сверстников теряют серое вещество

08.02 / Что такое «Проект MKULTRA»?

02.06 / Бывало у меня такое, что команда «заболачивалась». Когда вроде бы самостоятельные и активные люди превращались в нытиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика