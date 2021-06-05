Ростуризм и туроператоры заявили о готовности организовать туры для вакцинации иностранцев

Ростуризм совместно с туроператорами готов оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев, с использованием электронной визы, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на ПМЭФ.

Догузова заявила, что Ростуризм и российские туроператоры готовы в короткие сроки организовать вакцинные туры в Россию для иностранцев. «Это может стать стимулом для перезапуска въездного туризма и усиления отрасли после пандемии, восстановления ее оборота», – добавила она, передает РИА «Новости».

Она также уточнила, что такие туры могли бы представлять собой пакет услуг, включая медицинские, перелет, проживание, питание и экскурсионную программу по желанию с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

«Для удобного въезда групп иностранцев мы предлагаем использовать механизм электронной визы, который позволит быстро и удобно посетить Россию. Мы также предлагаем расширить список городов, где иностранцы могут вакцинироваться. Сейчас это можно сделать только в Москве», – резюмировала глава ведомства.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.