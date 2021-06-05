 

МИД получил запросы от иностранцев на вакцинацию «Спутником V»

05.06.2021, 6:04, Новости дня
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Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала в кулуарах ПМЭФ.

«Да, конечно, и не только дипломаты [направляют запросы]. Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением «большого брата», не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», – приводит слова дипломата ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.

Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.



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