МИД получил запросы от иностранцев на вакцинацию «Спутником V»

Министерство иностранных дел получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала в кулуарах ПМЭФ.

«Да, конечно, и не только дипломаты [направляют запросы]. Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением «большого брата», не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете», – приводит слова дипломата ТАСС.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса с использованием электронной визы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России.

Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.