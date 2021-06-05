 

Путин опроверг утверждение о намерении РФ отказаться от доллара

05.06.2021, 6:04, Новости дня
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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, сообщил президент Владимир Путин.

«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС.

В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций РФ не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.

Как отметил глава государства, РФ вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России.

При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – сообщил он.

Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России.

Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.



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