NTD – британка начала путь покорения мировой балетной сцены с академии Большого театра

Рэйчел Армстронг стала одной из немногих британских танцовщиц, которая прошла обучение в Московской академии хореографии. Как передаёт NTD, сейчас она планирует пройти прослушивание в театрах разных стран, а после того, как накопит опыт, девушка хочет вернуться в Россию и стать артисткой Большого театра.

Балерина в русском национальном костюме танцует в пустой студии Московской академии хореографии. Она один из немногих британских танцоров, которые когда-либо учились в этом престижном заведении. Скоро девушка сдаст последние выпускные экзамены и сделает шаг к своей мечте – стать одной из лучших балерин мира.

РЭЙЧЕЛ АРМСТРОНГ, балерина: Здравствуйте. Меня зовут Рэйчел. Я очень люблю балет, и я учусь здесь, в академии, уже три года.

Рэйчел Армстронг родилась в Нортамберленде на севере Англии. В 17 лет поступила в Академию балета Большого театра и покинула отчий дом.

РЭЙЧЕЛ АРМСТРОНГ: Я сильно нервничала и расстраивалась, но в то же время была воодушевлена. А потом у меня был первый урок, и это было что-то нереальное, похожее на сон.

Студентке пришлось выучить русский язык и освоить другие предметы. Занятия длились с утра до вечера. Рэйчел говорит, что учиться было трудно, но ей нравилось.

В прошлом году из-за пандемии пришлось вернуться в Великобританию. Балерина и её одногруппницы занимались вместе онлайн. Потом девушка первой из группы приехала в Москву и продолжила учёбу в обычном режиме.

Рэйчел каждый день звонит родителям и разговаривает с ними больше, чем когда живёт дома.

Отец поддерживает советами. Британке поначалу было трудно привыкнуть к тому, что на улице никто не улыбается. Но в то же время она повстречала много хороших людей, которые ей помогали.

Девушка уже станцевала на выпускном экзамене. Осталось сдать только несколько общих предметов.

РЭЙЧЕЛ АРМСТРОНГ: Экзамен прошёл как в тумане. В конце, когда мы поклонились, одна девушка расплакалась. Мы посмотрели на преподавателя, а она тоже чуть не плачет. В это вылились все чувства после проведённых вместе трёх лет. Их было слишком много, чтобы в них разобраться за минуту. Но я никогда не забуду своих впечатлений о завершении учёбы. Это были и облегчение, и грусть, и незнание того, что будет дальше.

Получив диплом, Рэйчел навестит родителей. Потом она планирует пройти прослушивание в театрах разных стран. Ну а накопив опыт, девушка вернётся в Россию с надеждой стать артисткой Большого театра.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.