 

УП – вопреки мнению украинцев — чехи пришлют в Киев посла «с российского направления»

05.06.2021, 6:02, Новости дня
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Чешские СМИ сообщают, что внешнеполитическое ведомство страны готовит дипломатический обмен, аналогов которому не было уже много лет: страна собирается заменить 21 посла, что составляет пятую часть всех руководителей посольств. Как пишет «Украинская правда», среди новых глав диппредставительств будет и посол на Украине Пётр Пирунчик, который ранее вёл российское направление в команде президента Чехии Милоша Земана.


Reuters

Правительство Чехии утвердило замену 21 посла, в том числе нового главу посольства на Украине Петра Пирунчика, против назначения которого выступали украинские эксперты. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на чешские СМИ.

«Штаб чешской внешней политики готовит дипломатический обмен, аналогов которому не было уже много лет. 21 посол был отстранён от должности, что составляет пятую часть всех руководителей посольств», — сообщил портал Hospodářské noviny.

Правительство утвердило новых кандидатов для большинства посольств в тайном режиме, как это обычно и происходит. Их назначение ещё не подписано президентом Милошем Земаном, однако, по информации издания, МИД уже провёл с ним предварительные переговоры по списку кандидатов.

Как отмечает издание, с 2015 года Пирунчик пошел работать в администрацию Земана, где долгое время был аналитиком, а с 2020 года завоевал такое доверие Земана, что вырос до заместителя директора международного департамента. При этом Пирунчик вёл именно российское направление в команде действующего президента Чехии, который известен своим евроскептицизмом.

Согласно источникам издания, список послов является частью соглашений между отдельными заинтересованными группами в правительстве и канцелярии президента Чехии.

Как отмечает «Украинская правда», смена послов критикуется оппозицией. Депутат Яна Чернохова охарактеризовала этот шаг как «манипуляцию и игру с чешской дипломатией» со стороны правительства, которое не имеет полного большинства в парламенте.

«Я не могу избавиться от ощущения, что это всего лишь попытка в последнюю минуту распространить своих людей и сохранить благосклонность президента на оставшиеся месяцы срока полномочий правительства и возможных переговоров после выборов», — сказала Чернохова.



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