 

Прохождение кислотного теста: новая система с низким pH перерабатывает больше углерода в ценные продукты

05.06.2021, 5:38, Разное
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Инженерный исследователь из Сиднейского университета в сотрудничестве с командой из Университета Торонто разработал электрохимическую систему, которая покрывает большее количество CO.2 в ценные продукты.

Международное энергетическое агентство недавно назвало улавливание и хранение углерода в качестве стратегии, которая может помочь сохранить глобальные выбросы на достаточно низком уровне, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 ° C к 2050 году. Однако уловленный углерод в настоящее время имеет небольшую экономическую ценность, что снижает стимул для компаний инвестировать в эта технология.

Команда исследователей решила эту проблему, разработав передовые электролизеры — машины, использующие электричество для преобразования захваченного CO.2, плюс вода, в строительные блоки из обычных повседневных материалов, от пластика до лайкры. Это помогает создать рынок уловленного углерода, а также предоставляет низкоуглеродную альтернативу производственным процессам на основе ископаемого топлива, используемым сегодня.

В отличие от предыдущих систем, последняя разработка группы может работать в сильно кислых условиях, что снижает нежелательные реакции и повышает общую эффективность.

«Наши исследования отличаются от предыдущих подходов. Вместо того, чтобы выбирать между эффективным использованием электроэнергии и рациональным использованием углерода, мы делаем и то, и другое», — сказал доктор Фенгванг Ли из Школы химической и биомолекулярной инженерии Сиднейского университета.

«Этот электролизер позволяет создавать ценные продукты, такие как этилен».

Этилен — наиболее коммерчески производимое органическое соединение в мире, используемое во многих отраслях промышленности, в том числе в производстве металлов и производстве медицинских устройств.

Доктор Ли и электролизер команды используют захваченный CO.2, который течет по твердому катализатору, через который подается электричество.

«Предыдущие системы работали в щелочных или нейтральных условиях, что означало, что большая часть CO2 был потрачен впустую и вместо этого будет преобразован в карбонат. Напротив, наш процесс, использующий высокую кислотность, сохраняет CO.2 со скоростью до 70 процентов », — сказал д-р Ли.

Источник: Кolibri.Рress



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