Мнение: “Боном Ричард”. Последний причал
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сгоревший в прошлом году вертолетоносец "Боном Ричард" прибыл на верфь в Браунсвилле (Техас), где его в ближайшее время начнут разбирать на металл.
Стоимость работ составит чуть более 3,5 млн. долларов. Кроме того подрядчик обязуется демонтировать остатки ценного оборудования и сдать его государству.
Скорее всего это одни из последних кадров, где сгоревший вертолетоносец выглядит относительно целым.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет