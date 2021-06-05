Мнение: “Боном Ричард”. Последний причал

Сгоревший в прошлом году вертолетоносец "Боном Ричард" прибыл на верфь в Браунсвилле (Техас), где его в ближайшее время начнут разбирать на металл.

Стоимость работ составит чуть более 3,5 млн. долларов. Кроме того подрядчик обязуется демонтировать остатки ценного оборудования и сдать его государству.

Скорее всего это одни из последних кадров, где сгоревший вертолетоносец выглядит относительно целым.

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