 

Мнение: “Боном Ричард”. Последний причал

05.06.2021, 5:10, Разное
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Сгоревший в прошлом году вертолетоносец "Боном Ричард" прибыл на верфь в Браунсвилле (Техас), где его в ближайшее время начнут разбирать на металл.
Стоимость работ составит чуть более 3,5 млн. долларов. Кроме того подрядчик обязуется демонтировать остатки ценного оборудования и сдать его государству.

Скорее всего это одни из последних кадров, где сгоревший вертолетоносец выглядит относительно целым.

Источник: Colonel Cassad



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