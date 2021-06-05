 

Названо число недостроенных километров «Северного потока – 2»

05.06.2021, 5:04, Новости дня
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Вторую ветку трубопровода «Северный поток – 2» осталось завершить на более чем 50 км, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«По второй ветке осталось чуть более 50 км», – передает его слова ТАСС.

По словам Зеле для пуска первого газа по первой ветке сначала нужно провести тестовые работы, на это потребуется время.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Европейские партнеры – Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 млн евро каждый.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. При этом он подчеркнул, что с энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире.

До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий.



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