 

Университетский кампус против ярмарки с инновациями – Atlantico сравнил Давос с ПМЭФ

05.06.2021, 5:02, Новости дня
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Если форум в Давосе напоминает роскошный университетский кампус, где предпочитают не говорить о деньгах, то Петербургский международный экономический форум выглядит как огромная ярмарка с презентациями проектов и технологических инноваций в ключевых областях развития. Как пишет Atlantico, в Давосе элита мирового бизнеса рассуждает о будущем мира, обменивается идеями и спорит об идеологии, в то время как в Петербурге бизнесмены решают деловые вопросы и подписывают новые контракты.


Reuters

Петербургский международный экономический форум, который обычно считается соперником Давоса, решил в этом году бросить вызов пандемии, тогда как Давос не проводится уже второй год подряд. Как пишет Atlantico, у петербургского форума всегда была одна особенность, которая делает его ключевым событием для бизнесменов и политиков. Элита мирового бизнеса сначала собиралась в Давосе, чтобы совместно поразмыслить о будущем мира, обменяться идеями и поспорить об идеологии. Затем та же самая элита ехала в Санкт-Петербург, чтобы решать деловые вопросы и подписывать контракты. Наравне с Лас-Вегасом и Токио это одна из главных точек сосредоточения бизнеса и экономического сотрудничества России, многих её союзников и остального мира.

Как продолжает издание, если Давос напоминает в некотором роде роскошный университетский кампус, где предпочитают не говорить о деньгах, потому что это слишком вульгарная тема, то петербургский форум выглядит как огромная ярмарка с презентациями проектов и технологических инноваций в ключевых областях развития: энергетика, все отрасли промышленности, авиастроение, космос, автомобилестроение, дистрибуция и цифровые проекты. И хотя санитарные риски привели к введению драконовских мер безопасности и ограничивают форму проведения мероприятий, но они не отпугнули глав предприятий из Германии, Франции, Италии, США, Индии и Азии.

В этом году форум нацелен главным образом на мир после коронавируса, и большая часть работы будет посвящена уже вырисовывающимся экономическим реалиям. На мероприятии будет обсуждаться российская экономика, которая все еще сгибается под тяжестью топливно-энергетического сектора, но пытается диверсифицировать свою деятельность, привлекая иностранных инвесторов с инновационными технологиями, мировая экономика, а также поиск нового равновесия с учетом отношений Америки и Китая. Эта конфронтация, отмечает автор материала, судя по всему, не включает в себя Россию и особенно континентальную Европу , которая «зачастую выглядит, как игрушка в руках американцев».

Также примечательно, что хотя на форуме присутствуют представители правительств, основная часть диалога ведется между экономическими деятелями, в частности главами международных компаний. 

«Таким образом, все настроены предельно прагматично. Это видно в том числе на примере здравоохранения, где очень развиты средства обмена информацией и активно продвигаются проекты вакцинации населения мира. То же самое касается и экологии, которая рассматривается не как ограничительный фактор, а как рычаг развития. Характер дискуссий очень оперативный. Об отсутствии международной политики и идеологических споров говорить, конечно, нельзя, но все стараются избегать неприятных тем», — пишет автор французского издания. 

Однако политическая напряжённость в связи с происшествием в Белоруссии сказалась на общем настрое и подтолкнула Запад к сдержанности, учитывая, что РФ остается последним союзником Минска. В итоге Москва, выступающая организатором форума, оказалась в непростой ситуации. Российские экономические деятели опасаются прежде всего угроз со стороны Запада, в частности Европы, если речь идет о санкциях. Эти угрозы, например, могут касаться исключения страны из международной платежной системы Swift. Именно эта система позволяет РФ получать валюту от продажи углеводородов. Исключение стало бы тяжелым ударом по ВВП и повлекло за собой болезненные последствия для населения. 

Как заключает издание, в такой обстановке в Санкт-Петербурге считают, что поддержка президента Белоруссии будет ограниченной. С учетом этой ситуации западные бизнесмены надеются, что правительства их стран проявят предельную осторожность в предполагаемых мерах наказания президента Белоруссии и постараются убедить власти в необходимости успокоить страсти.



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