 

France 24 – Великобритания убрала Португалию из списка «ковид-безопасных» стран из-за «непальской» мутации коронавируса

05.06.2021, 5:02, Новости дня
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Лондон принял решение исключить Португалию из списка «безопасных» в плане коронавируса стран — а значит многим британцам, отправившимся туда в отпуск, возможно, придётся после возвращения домой уйти на 10-дневный карантин, пишет France 24. Британские власти объясняют такой шаг опасениями по поводу «непальской» мутации индийского варианта коронавируса; между тем, как предупреждают эксперты, тот же индийский вариант (или штамм «дельта») уже стал доминирующим в самом Соединённом Королевстве.

Последняя фаза отмены антикоронавирусных ограничений в Великобритании всё ближе — однако Департамент общественного здравоохранения Англии обнародовал данные, которые не назовёшь воодушевительными: штамм коронавируса «дельта» теперь является на территории Великобритании доминантным — и, вероятно, создаёт повышенный риск госпитализации при заражении невакцинированных людей.  

В стране на данный момент зарегистрировано в общей сложности более 12400 случаев заражения этим вариантом вируса, который к тому же считается более заразным, чем штамм «альфа». 

Эксперты в области здравоохранения считают, что стремление властей отменить ограничения к 21 июня может привести к тому, что страна утратит позиции, завоёванные в ходе борьбы с пандемией в последнее время. 

РАВИ ГУПТА, специалист по клинической микробиологии, Кембриджский университет: Власти установили не вполне правильные временные рамки — ведь нам почти удалось достичь нужного равновесия между действительно большой долей вакцинированных людей и ограниченным распространением нового штамма, до этого момента осталось совсем немного, несколько месяцев или недель. 

А между тем Великобритания всё сильнее изолируется от других государств — в четверг Лондон убрал Португалию из своего списка направлений, безопасных для туристов в плане коронавирусной обстановки — а это значит, что тысячам британцев, которые сейчас проводят в этой стране отпуск, возможно будут вынуждены по возвращении уйти на десятидневный карантин. 

ГРАНТ ШАППС, министр транспорта Великобритании: В конечном счёте мы увидели два тревожных фактора: во-первых, процент лиц, у которых был выявлен вирус — с момента прошлой инспекции он в Португалии вырос почти в два раза; а во-вторых, «непальская» мутация так называемого «индийского» варианта, которую теперь обнаруживают в стране — мы ведь просто не знаем, какова вероятность того, что эта мутация победит вакцины.

Кроме того, Великобритания добавила в «красный» список направлений, по прибытии из которых введён обязательный карантин на базе гостиниц, ещё семь стран, включая Египет, Коста-Рику и Шри-Ланку. 

Дата выхода в эфир 04 июня 2021 года.  



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