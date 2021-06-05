 

“Хлеб по 100 рублей”: Силуанов и Набиуллина поспорили о росте цен

05.06.2021, 4:54, Разное
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Неожиданная, но важная дискуссия по актуальной проблеме роста цен на продукты вспыхнула между главами Минфина и Центробанка после выступления Максима Решетникова. Министр экономического развития рассказал гостям Петербургского международного экономического форума, как государству удалось нормализовать недавний скачок цен на подсолнечное масло и сахар.

Со слов министра, Правительство РФ договорилось непосредственно с производителями и продавцами продукции. Стороны решили заморозить цены. Однако, как заметил Максим Решетников, постепенно власти меняют методы борьбы с ростом цен. На смену административным мерам приходят субсидии, которые выплачиваются производителям определенных товаров. Кроме того, государство вводит так называемые демпферы – гибкие пошлины на экспорт.

В ответ Эльвира Набиуллина заявила, что административные меры имеют эффект только в краткосрочной перспективе, относительно незначительно понижая цены, но при этом приводят к другим проблемам – растут цены на смежную продукцию.

Антон Силуанов немедленно отреагировал вопросом: кто-либо видел административное регулирование цен, о котором все говорят? Заставляет ли государство производителя устанавливать конкретные цены на свой товар? Набиуллина ответила отрицательно.

Министр финансов подчеркнул, что нельзя реагировать на рост цен административными методами. Как вариант, он предложил давать субсидии тем, кто согласится торговать в определенных ценовых рамках. Министр заметил, что власти не требуют у кого-то, например, продавать хлеб по 100 рублей и попросил спокойнее относиться к проблеме. Он заверил гостей форума, что рост цен беспокоит государство и работа по борьбе с ростом ведется.

Дискуссию закончила глава Центрального банка. Эльвира Набиуллина подчеркнула, что лучшим средством от роста цен является конкуренция.



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