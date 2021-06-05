 

Объявлены даты новогодних каникул в 2022 году

05.06.2021, 4:54, Разное
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В 2022 году новогодние каникулы составят девять дней. Однако праздничные дни можно смело увеличивать на один, поскольку 31 декабря 2021 года выпадает на субботу. О том, чтобы всегда отдыхать 31 декабря в правительстве тоже задумываются. Эту идею, пообещал глава Минтруда Антон Котяков, ведомство обязательно рассмотрит “с учетом ближайшего горизонта”, передает Общественная служба новостей. Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



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