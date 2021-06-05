Мнение: О потерявших всякий страх русских

Ну вот… А то всё твердят и твердят, мол, нация генетических рабов ©, поколение потомственных тру́сов, холуи да холопы…

Ан, нет. Накося, выкуси!

Статистика не врёт. Последний страх потеряли россияне.

Об это говорит не какой-то там Росстат-чего-изволите, а вполне респектабельный иноагент «Левада».

Только 42% россиян боятся заразиться #коронавирус­ом – и это самая низкая цифра с марта 2020. В феврале 2020, правда, она была намного ниже (30%), но это было ещё до начала массовых локдаунов и роста смертности.

Что интересно, на сегодня только 11.94% населения привито хотя бы одним компонентом любой из трёх имеющихся вакцин. Динамика заболеваемости говорит о том, что ситуация стабильно негативная, но без ухудшений. То есть, с одной стороны, потеря страха перед CoVID-19 никак не связана с прививочной кампанией. А с другой, о SARS-CoV-2 сейчас намного меньше, чем год назад, стали говорить в тревожном ключе официальные СМИ. Видимо, главные цели, связанные с запугиванием населения достигнуты: Конституция переписана, административный произвол узаконен, неконтролируемые выборы на пеньках легитимизированы. За будущее можно не беспокоиться

Ну и маски с перчатками всем уже порядком надоели…

А вы опасаетесь заразиться коронавирусом?

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