Мнение: О потерявших всякий страх русских
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Ну вот… А то всё твердят и твердят, мол, нация генетических рабов ©, поколение потомственных тру́сов, холуи да холопы…
Ан, нет. Накося, выкуси!
Статистика не врёт. Последний страх потеряли россияне.
Об это говорит не какой-то там Росстат-чего-изволите, а вполне респектабельный иноагент «Левада».
Только 42% россиян боятся заразиться #коронавирусом – и это самая низкая цифра с марта 2020. В феврале 2020, правда, она была намного ниже (30%), но это было ещё до начала массовых локдаунов и роста смертности.
Что интересно, на сегодня только 11.94% населения привито хотя бы одним компонентом любой из трёх имеющихся вакцин. Динамика заболеваемости говорит о том, что ситуация стабильно негативная, но без ухудшений. То есть, с одной стороны, потеря страха перед CoVID-19 никак не связана с прививочной кампанией. А с другой, о SARS-CoV-2 сейчас намного меньше, чем год назад, стали говорить в тревожном ключе официальные СМИ. Видимо, главные цели, связанные с запугиванием населения достигнуты: Конституция переписана, административный произвол узаконен, неконтролируемые выборы на пеньках легитимизированы. За будущее можно не беспокоиться
Ну и маски с перчатками всем уже порядком надоели…
А вы опасаетесь заразиться коронавирусом?
View Poll: CoVID-19
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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