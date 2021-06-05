 

Глава СК поручил доложить ему об основаниях ареста новосибирского сотрудника ДПС

05.06.2021, 4:36, Разное
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…который выстрелил в молодого человека при задержании.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об основаниях квалификации преступления и ходатайства об аресте новосибирского сотрудника ДПС, который выстрелил в голову 19-летнему молодому человеку при задержании. Об этом говорится в релизе СК.

По поручению Бастрыкина, уголовное дело в отношении полицейского передали  из управления СК по Новосибирской области в центральный аппарат. В отношении сотрудников новосибирского СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки.

Кроме того, в Главном следственном управлении СК возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении его (ст. 318 и 319 УК). Двоих подозреваемых, как сообщает ведомство, задержали.

Как сообщало регионально управление СК, 28 мая сотрудник ДПС сопровождал мужчину в служебный автомобиль для установления личности, но этому начал препятствовать его 19-летний знакомый. Правоохранитель нанес молодому человеку удары руками и ногами. После этого полицейский направил пистолет на потерпевшего и случайно нажал на спусковой крючок. Впоследствии молодой человек скончался в больнице.

Суд арестовал сотрудника ДПС 31 мая.

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СК изначально возбудил дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и превышении полномочий с применением насилия и спецсредств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК). Затем следствие переквалифицировало действия сотрудника ДПС — ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК).

Источник: Новая газета



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