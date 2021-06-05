Мнение: Ненаучная фантастика

Еще из газовых новостей сегодняшнего дня на ПМЭФ. Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти". Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям". По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".

Глава государства также отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.

С учетом того, что Путин говорит практически всегда неправду (или скажем мягче, несоответствующую действительности информацию), есть смысл перевести сказанное им на более понятный язык.

Первое. Про рост на 50 млрд кубометров. Корректно, конечно, было бы пояснить, от какой именно величины берется эта планка. Последние два года экспорт носил крайне ненормальный характер. В 2019 году Европа в ожидании третьей газовой войны России с Украиной активно забивала все имеющиеся мощности газовых подземных хранилищ газом, чем обеспечила рекордные показатели экспорта. Войны не случилось, зима оказалась относительно теплой, поэтому запасы газа к весне были сверхнормативными по отношению к средним показателям за прошлые годы. Плюс наложился мощнейший локдаун уже в связи с "пандемией". Так что и 20 год был крайне далек от каких-то понятий о норме, экспорт очень сильно просел. Эта зима выдалась достаточно холодной, потому наоборот – весну Европа встретила уже с существенно меньшими запасами газа, которые теперь должна будет довести до нормативных. Так что определенный всплеск экспорта, безусловно, ожидаем.

В любом случае три года подряд ситуация с поставками газа (не только российского) на европейский рынок носит крайне неустойчивый характер. Уже поэтому хотелось бы понять, от каких именно показателей берутся те самые заявленные 50 млрд кубометров. Путину такие тонкости не доложили, а сам он, видимо, вдаваться не стал – что на бумажке написано, то и озвучил.

Однако к этой величине все равно остаются вопросы. Проблема в том, что с 23 года Польша полностью отказывается от импорта российского газа, о чем она уведомила Газпром еще в ноябре 2019 года, как и предусматривал так называемый "ямальский контракт". А это ни много ни мало, 10 млрд кубометров. Польша приняла это решение не по экономическим, а по политическим соображениям, поэтому любые разговоры о том, что поляки не найдут дешевый газ, ничего не значат – это риск, который Польша готова нести. Не менее сложная ситуация на ранее втором по значению европейском рынке (после Германии) – в Турции. Начиная с 2018 года Турция последовательно сокращает импорт российского газа. Доля Газпрома упала ниже 50 процентов и продолжает сокращаться. Падение российского импорта в Турции – самое большое, и это тоже во многом политическое решение. Что означает лишь то, что экономические показатели играют второстепенную роль.

Та же история и с Болгарией (пусть ее рынок и невелик): она в принудительном порядке ровно вдвое сократила российский импорт газа с середины прошлого года. Даже Сербия, которая, казалось бы, чуть ли не последний союзник Кремля в Европе, уходит от монополии российского газа, вкладываясь в строительство интерконнектора с Болгарией, рассчитывая на поставки через ее территорию разжиженного СПГ третьих стран.

Суммарно потери российского экспорта в Европе за счет утраты части рынков могут составить порядка 20 млрд кубометров. Не сразу, но неизбежно.

Поэтому вопрос – от какого уровня Путин считает эти самые 50 млрд кубометров, выглядит вполне логичным. Если речь идет об уровне сегодняшнем, то к дополнительным 50 млрд нужно добавить и 20 выпадающих миллиардов – а это уже практически фантастика – в Европе просто нет такого потребителя или даже пула потребителей, которые обеспечат столь значительный дополнительный спрос. Собственно, и 50 дополнительных миллиардов – это, прямо скажем, многовато. Четверть от рекордного экспорта 19 году.

Второй момент, связанный с Украиной. Уже никто не говорит о том, что украинский транзит токсичен и от него нужно отказываться. Условия капитуляции уже продиктованы, и Кремль вынужден на них согласиться – СП-2 в обмен на продолжение украинского маршрута. И это условие не США, а Германии. Деваться некуда. Однако Путин говорит о неких монопольных ценах, которые Украина якобы задирает. Утверждение странное, так как в контракте, заключенном в 19 году (он и был предварительным актом капитуляции Кремля) четко прописаны объемы и цены. Их завысить нельзя. Принцип "качай или плати" делает вопрос транзита техническим. Законтрактованные объемы будут оплачены даже при отсутствии физического транзита. И с этим Газпром был вынужден согласиться. А вот сверх-контрактные объемы – там есть плавающая цена, но и она в целом имеет свою формулу, с которой Газпром тоже был согласен в 19 году. В этом смысле заявление Путина – либо сознательное вранье, либо уровень его владения темой. Учитывая привычку президента лгать даже там, где это не требуется, здесь, скорее, первое. Привычка – вторая натура.

Говоря иначе, практически все сказанное Путиным, выглядит очень сомнительным. Неизвестно откуда взявшиеся 50 млрд кубометров, которыми якобы прирастет российский экспорт (и самое главное – кто эти дополнительные объемы купит. 50 млрд – не баран чихнул). И непонятные претензии к украинскому транзиту. Либо это какая-то фантомная боль, либо вообще непонятно что.

Вообще, ситуация неприятная. Официальные лица не должны лгать – это аксиома. Недоговаривать или заострять внимание на мелких деталях, уводить немножечко в сторону – это вполне в духе политиков. Но прямая ложь – это харам. Кроме того, официальная информация, тем более от первого лица – это всегда база для тех или иных расчетов. И когда первое лицо несет лабуду, с которой непонятно что делать – это дискредитирует в первую очередь его. Либо он понятия не имеет, о чем идет речь, либо его аппарат подставляет. Либо и то, и другое вместе. И увы, но пока это все, что можно сказать о современной России. Лабуда, ложь и некомпетентность на всех уровнях, включая высший. Так и живем.

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