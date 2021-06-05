 

В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве

05.06.2021, 4:04, Новости дня
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Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена перед запланированной на 16 июня личной встречей лидеров не планируется, детали согласовываются по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Песков отрицательно ответил на вопрос, планируется ли телефонный контакт лидеров РФ и США в оставшиеся до встречи дни для обсуждения вопросов ее повестки. «Нет, в графике этого нет. Согласовываются по дипломатическим каналам все модальности предстоящей встречи», – отметил Песков в интервью ТАСС.

Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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