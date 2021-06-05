 

Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР

05.06.2021, 4:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.

«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС.

«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший житель бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.

Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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