 

Под Москвой задержали наркокурьера-иностранца

05.06.2021, 3:54, Разное
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Сотрудники дорожной полиции для проверки документов остановили на стационарном посту на трассе “Урал” в Московской области автомобиль. За рулем сидел 27-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина рассказал, что едет в Пензу. Правоохранители обратили внимание, что он сильно нервничает. При досмотре причина его переживаний быстро вскрылась. В машине нашли 100 свертков с героином, передают “Вести Подмосковья”. Неудачливый курьер рассказал, что забрал их в тайнике в Одинцово и должен был сделать закладку в Пензенской области. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.



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