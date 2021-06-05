 

В аварии с двумя грузовиками на МКАД погиб человек

05.06.2021, 3:54, Разное
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На второй полосе движения на 103-м километре МКАД в окрестностях района Гольяново из-за неисправности остановился КамАЗ. Через какое-то время в него врезался грузовой фургон, передает “Радио 1”. Водитель последнего транспортного средства от полученных травм скончался на месте. Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.



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