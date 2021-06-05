Редкий минерал из горных пород, найденный в зубах моллюска

Исследователи Северо-Западного университета впервые обнаружили редкий минерал, спрятанный в зубах хитона — большого моллюска, обитающего на скалистых берегах. До этого странного сюрприза минерал железа, называемый сантабарбараитом, был зарегистрирован только в горных породах.

Новое открытие помогает понять, как весь хитоновый зуб, а не только сверхтвердый и прочный бугорок, предназначен для того, чтобы выдерживать жевание камней при кормлении. На основе минералов, содержащихся в хитоновых зубах, исследователи разработали био-чернила для 3D-печати сверхтвердых, жестких и долговечных материалов.

«Этот минерал наблюдался только в геологических образцах в очень крошечных количествах и никогда ранее не наблюдался в биологическом контексте», — сказал Дерк Джостер из Northwestern, старший автор исследования. «Он имеет высокое содержание воды, что делает его прочным при низкой плотности. Мы думаем, что это может сделать зубы более жесткими без увеличения веса».

Исследование будет опубликовано 31 мая в Труды Национальной академии наук.

Джостер — доцент кафедры материаловедения и инженерии в инженерной школе Маккормика Северо-Западного университета. Линус Стегбауэр, бывший научный сотрудник лаборатории Джостера, является первым автором статьи. Во время исследования в Северо-Западном университете Стегбауэр в настоящее время является главным исследователем в Институте межфазных процессов и плазменных технологий Штутгартского университета в Германии.

Один из самых твердых материалов в природе, хитоновые зубы прикреплены к мягкой, гибкой язычковой радуле, которая царапает камни, собирая водоросли и другую пищу. Долгое время изучая хитоновые зубы, Джостер и его команда совсем недавно обратились к Cryptochiton stelleri, гигантскому красновато-коричневому хитону, который иногда ласково называют «блуждающим мясным рулетом».

Чтобы исследовать зуб из Cryptochiton stelleri, команда Джостера сотрудничала с Эрканом Альпом, старшим научным сотрудником Advanced Photon Source в Аргоннской национальной лаборатории, чтобы использовать синхротронную мессбауэровскую спектроскопию, а также с Полом Смитсом для использования просвечивающей электронной микроскопии в Северо-Западном университете по атомной энергии и атомной энергии. Центр наномасштабных характеристик и экспериментов (NUANCE). Они обнаружили сантабарбараит, рассредоточенный по всему верхнему иглу хитона, длинной полой структуре, которая соединяет головку зуба с гибкой оболочкой радулы.

«Стилус подобен корню человеческого зуба, который соединяет бугорок нашего зуба с нашей челюстью», — сказал Джостер. «Это прочный материал, состоящий из чрезвычайно маленьких наночастиц в волокнистой матрице, состоящей из биомакромолекул, похожих на кости в нашем теле».

Группа Джостера поставила перед собой задачу воссоздать этот материал в чернилах, предназначенных для 3D-печати. Стегбауэр разработал реактивные чернила, содержащие ионы железа и фосфата, смешанные с биополимером, полученным из хитина. Вместе с Шэем Уоллесом, аспирантом с северо-запада в лаборатории Марка Херсама, Стегбауэр обнаружил, что чернила хорошо печатаются при смешивании непосредственно перед печатью.

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