 

Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии за госизмену

05.06.2021, 3:07, Новости дня
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Южный окружной военный суд приговорил военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам колонии общего режима с отсрочкой в два года по обвинению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда.

Пресс-секретаря суда Алена Катькало заявила, что подсудимой назначили восемь лет колонии общего режима с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. «Дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов, маркированных грифом «совершенно секретно», – отметила она, передает ТАСС.

По ее словам, ребенок у осужденной 2009 года рождения.

Указывается, что в ходе прений сторон гособвинение просило для Кузьменко 12 лет лишения свободы. Кроме того, Кузьменко лишена воинского звания ефрейтор.

Также уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные сроки.

21 мая Верховный суд Крыма приговорил жителя республики Ивана Яцкина к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.



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