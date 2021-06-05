 

Рогозин поддержал предложение главы НАСА продлить работу МКС до 2030 года

05.06.2021, 3:05, Новости дня
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поддержал нового главу НАСА Билла Нельсона, который в телефонном разговоре сообщил о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы «Союз – Аполлон» в 1975 году, а также сообщил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу НАСА, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объеме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Уточняется, что Рогозин также рассказал главе НАСА о планах по развитию российского сегмента станции.

До конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

«Кроме того, Дмитрий Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований», – уточняется в сообщении.

Глава НАСА Билл Нельсон принял приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию на переговоры.

«Также глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Ранее в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что решение о выходе РФ из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе РФ на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.



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