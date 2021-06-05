 

Лукашенко поручил заняться законом «О чрезвычайном положении»

05.06.2021, 3:05, Новости дня
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Совету министров республики подготовить изменение законов «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Власти Белоруссии также приняли решение повысить роль Совета безопасности республики в сфере защиты независимости и территориальной целостности страны.

«Совет безопасности Республики Беларусь постановляет повысить роль Совета безопасности Республики Беларусь в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму», – приводит ТАСС текст постановления, подписанного Лукашенко.

В постановлении также указано, что Совету министров Белоруссии необходимо в течение месяца подготовить в сотрудничестве с заинтересованными государственными органами и внести на рассмотрение президента страны проект закона, предусматривающий изменение законов Белоруссии «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Подчеркивается, что целью этого действия является создание «дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности» с учетом декрета от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя», которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства.

В документе также одобряется проект положения о Совете безопасности. Государственному секретарю Совбеза республики поручено внести проект закона в установленном порядке на утверждение президенту Белоруссии.

Напомним, 28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.



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