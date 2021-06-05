SCMP – ударил по шашлычку — китаец загубил движок Lamborghini, пытаясь пожарить мясо у выхлопной трубы

В соцсетях набирает популярность ролик из Китая, где мужчина пытается поджарить мясо с помощью пламени из выхлопной трубы автомобиля марки Lamborghini, в то время как другой нажимает на педаль газа. Однако их попытки закончились тем, что из двигателя повалил густой белый дым, а под капотом образовалась большая лужа охлаждающей жидкости. Комментаторы оценивают стоимость ремонта автомобиля в несколько тысяч долларов, пишет South China Morning Post.

Этот мужчина попытался поджарить мясо на огне, образующемся за счёт работы двигателя автомобиля Lamborghini, что привело в итоге к появлению густого белого дыма и утечке охлаждающей жидкости.

Он держал кусок мяса рядом с выхлопной трубой автомобиля, в то время как другой мужчина постоянно нажимал на педаль газа, расположившись на сиденье водителя.

Но тут из машины внезапно повалил белый дым, и мужчина сразу же убежал — а весь пол под автомобилем залила охлаждающая жидкость красного цвета. Как сообщили китайские СМИ, пластиковый бак с охлаждающей жидкостью треснул, что и привело к утечке.

Стоимость необходимого ремонта оценивается в несколько десятков тысяч юаней.

Дата выхода в эфир 03 июня 2021 года.

