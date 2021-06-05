Общество «Знание» и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в сфере образования

Российское общество «Знание» и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в сфере образования: совместно разрабатывать цифровые решения, популяризировать науку, образование и культуру в РФ и за рубежом. Также в планах создание совместных образовательных программ.

«4 июня 2021 года на полях ПМЭФ Mail.ru Group и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов», – говорится в сообщении Mail.ru Group, передает ТАСС.

В частности, Mail.ru Group и «Знание» договорились совместно вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов. Ведущие эксперты Mail.ru Group будут проводить лекции, хакатоны и другие образовательные мероприятия, участвовать в тематических просветительских марафонах Российского общества «Знание».

По словам Максима Древаля, цель трансформации Российского общества «Знания» – развитие человеческого капитала и экономики знаний.

«Для этого Общество создает современную цифровую платформу и радикально меняет формат работы со своей аудиторией, поэтому нам крайне интересны проекты цифровых сервисов Mail.ru Group, подходы и практики в области образования. В наших планах совместные социально-культурные и образовательные проекты, а также разработка инструментов поддержки участников экосистемы Общества», – сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в очном формате.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Росмолодежь и общество «Знание» договорились о сотрудничестве.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Российским обществом «Знание».