 

Общество «Знание» и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в сфере образования

05.06.2021, 2:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское общество «Знание» и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в сфере образования: совместно разрабатывать цифровые решения, популяризировать науку, образование и культуру в РФ и за рубежом. Также в планах создание совместных образовательных программ.

«4 июня 2021 года на полях ПМЭФ Mail.ru Group и Российское общество «Знание» подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль и директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов», – говорится в сообщении Mail.ru Group, передает ТАСС.

В частности, Mail.ru Group и «Знание» договорились совместно вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов. Ведущие эксперты Mail.ru Group будут проводить лекции, хакатоны и другие образовательные мероприятия, участвовать в тематических просветительских марафонах Российского общества «Знание».

По словам Максима Древаля, цель трансформации Российского общества «Знания» – развитие человеческого капитала и экономики знаний.

«Для этого Общество создает современную цифровую платформу и радикально меняет формат работы со своей аудиторией, поэтому нам крайне интересны проекты цифровых сервисов Mail.ru Group, подходы и практики в области образования. В наших планах совместные социально-культурные и образовательные проекты, а также разработка инструментов поддержки участников экосистемы Общества», – сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня в очном формате.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Росмолодежь и общество «Знание» договорились о сотрудничестве.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Российским обществом «Знание».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / В Крыму оценили «план» Климкина по возвращению полуострова Украине

17.02 / Меркель и Роухани обсудили возможность спасения ядерной сделки

13.03 / Биткоин обновил исторический максимум

27.08 / Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о морских зонах

12.08 / Moderna поставит администрации США 100 миллионов доз вакцины против COVID-19

04.08 / Российские военные начали получать новые надбавки

18.02 / Mercedes-Benz EQC получил две новые версии

25.01 / Захарова пообещала ответ Москвы на публикации посольства США о незаконных акциях в России

07.07 / Клопп заявил о готовности отдать свою медаль чемпиона Англии

30.10 / Роскомнадзор пообещал «немедленно пресекать» оскорбляющие верующих публикации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика