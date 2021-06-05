 

Путин назвал условие нормализации отношений РФ и США

05.06.2021, 2:42, Новости дня
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Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались, сообщил президент Владимир Путин.

«Главное, что нужно сделать, – это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о том, что нужно предпринять, чтобы повысить уровень доверия Москвы и Вашингтона друг к другу, укрепить их сотрудничество.

«Но это такая не общая фраза, – предупредил президент, – это вещь содержательного характера». «Не мы (власти в Москве) загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», – подчеркнул Путин.

Он констатировал, что США сделали множество шагов, которые крайне негативно отразились на российско-американских отношениях. В то же время президент указал, что не хотел бы детально говорить на эту тему в преддверии двустороннего российско-американского саммита, который должен пройти 16 июня в Женеве.

«Я сейчас не буду перечислять, потому что, мне кажется, в преддверии нашей встречи (с главой администрации США Джо Байденом) лучше не перечислять то, что послужило крушению российско-американских отношений. Но шагов достаточно. Мы что ли их вводили, санкции против США? США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому что мы существуем. Но с этим придется смириться. РФ есть, была и будет, так же, как и есть, и будут США, которые играют очень важную роль в мире. Очень хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль, но в этом контексте, на мой взгляд, важны и российско-американские отношения», – сказал Путин.

При этом он охарактеризовал Байдена как одного из самых опытных мировых политиков. Кроме того, как подтвердил Путин, он рассчитывает, что женевский саммит пройдет конструктивно. «Президент Джо Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам. Потому что он в разных качествах и в разное время, на протяжение долгих и долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем тем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений. Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча, повторяю еще раз, прошла в конструктивном ключе», – отметил российский лидер.

Накануне Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом и назвал главную цель встречи с американским президентом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвал не испытывать завышенные ожидания от встречи. Вместе с тем Песков подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.

Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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