Накат на самокат

Обяжут ли россиян получать права на электросамокаты?

3 июня Следственный комитет и полиция провели обыски в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, ScooBee и Red Wheels, специализирующихся на прокате электросамокатов. Оперативные мероприятия идут в рамках расследования уголовных дел о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

Поводом для возбуждения уголовных дел стали два ДТП, произошедшие в парке культуры Колпино и в Невском районе Санкт-Петербурга: в обоих случаях пострадали дети.

За день до обысков президентский Совет по правам человека обратился в МВД с инициативой законодательно урегулировать использование электросамокатов, моноколес и сигвеев. «Высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам», — заявили в СПЧ. Среди предложений Совета: введение номеров для электротранспорта и ограничение скорости. Фактически электросамокаты предлагают уравнять с мопедами, для вождения которых нужно получать права категории «М».

Обыск на складе одной из компаний по аренде электросамокатов в Петербурге. Фото: Управление Следственного комитета по Петербургу

Быстрые, тихие и доступные электросамокаты начали появляться в городах-милионниках в 2018 году, а к 2021-му — заполонили все крупные города России. Услуги кикшеринга в Москве предоставляет больше двадцати компаний. Число активных пользователей — около полумиллиона человек. Пешеходы привыкли к самокатчикам на тротуарах. Но вот привыкнуть к происшествиям с ними люди не могут.

Развитие кикшеринга привезло с собой новые проблемы: сервисы в пользовательских соглашениях запрещают брать электросамокаты несовершеннолетним и людям, находящимся в состоянии опьянения. Но соблюдение этих правил не контролируют.

Больше слов, чем дела

Впервые о том, что нужно законодательно регулировать кикшеринг, заговорили в 2019 году в Мосгордуме. Депутаты провели круглый стол, на котором обсуждали, нужно ли для управления электросамокатом получать водительское удостоверение, надевать шлемы и подлокотники, и можно ли разрешить движение электросамокатов по автомобильным дорогам. Но никаких решений не приняли.

В 2020 году вопрос подняли на новом уровне — в Совфеде. «Ограничение скорости передвижения на электросамокате — необходимый шаг к регулированию данного вида транспорта», — пояснила сенатор Инна Святенко. Ее поддержала депутат Мосгордумы Мария Киселева: «Безопасность должна оставаться абсолютным приоритетом для всех участников дорожного движения. <…> Предложение ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров до 20 км/ч представляется мне обоснованным. На СИМ, как их принято называть, москвичи ездят по тротуарам. <…> Тем самым создается риск для тех, кто действительно идет пешком. 20 км/ч — разумный предел».

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Однако никаких реальных действий и в этот раз принято не было. Между тем МВД заявило, что в 2020 году количество ДТП с участием электросамокатов выросло втрое по сравнению с 2019-м.

Лишь 25 мая этого года Мосгордума и Дептранс постановили организовать «медленные зоны» на территории парков, центральных улиц и других пешеходных зон Москвы. На этих участках скорость самокатов автоматически снижается до 15 км/ч.

Запрещать или совершенствовать?

По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константина Трофименко, законодательные ограничения не решат существующих проблем с электросамокатами.

— Приравнять самокаты к мопедам абсолютно невозможно. Ловить всех самокатчиков и проверять их права — утопия. Если обратиться к цифровым технологиям, то лет через пять камеры смогут распознавать лица, можно будет выделить самокатчиков в отдельную категорию и вменять им штрафы за нарушения ПДД по биометрическим данным, — говорит он. — Я сторонник использования технологий для решения проблемы. Но пока таких технологий нет. А если быстро махать шашкой, можно сделать только хуже.

Трофименко подчеркивает, что прокатные самокаты оснащены устройствами навигации, благодаря этому в Москве есть возможность ограничивать их скорость на пешеходных улицах и в парках.

— Это вполне прогрессивный и действенный метод. Для имеющегося количества шеринговых и личных самокатов инфраструктура Москвы скорее готова, чем нет. Самокаты являются не только средством досуга, но и компонентом транспортной системы в сегменте последней мили, особенно для молодых людей. Это удобно — не нужно пользоваться ни общественным транспортом, ни личным автомобилем. В этом плане они вносят положительную лепту в полезное использование городского пространства.

Фото: РИА Новости

Председатель Волгоградского отделения «Движения автомобилистов России», член Волгоградского штаба ОНФ Армен Оганесян, напротив, считает, что для самокатов нужны жесткие ограничения, а их пользователи должны обязательно знать ПДД.

— Самокаты нельзя пускать на дороги общего пользования и в зоны для променада пешеходов. В пешеходных зонах появляются электросамокаты, скорость которых существенно превышает скорость людей. Так, люди движутся от двух до пяти километров в час, а самокаты — до сорока километров в час. Это создает реальную угрозу. Законы физики никто не отменял, при столкновении будут травмы. Нужно выделить им отдельную инфраструктуру. Но она не готова в России, разве что только в Москве. А в Волгограде — нет. Не думаю, что в этом году вопрос решится, — говорит он.

На скорость решения проблемы влияет «регуляторная гильотина». В январе 2020 года правительство РФ запустило процесс по реформации устаревших нормативных актов, в том числе ПДД. Теперь для внесения изменений нужно отменить старый нормативный акт и заново принять новый. Принимать решения в области ПДД нужно было «еще вчера», отмечают эксперты. Пока же пробелы в нормативных документах развязывают лихачам руки, так как по закону самокатчик и пешеход равны.

Помимо прочего, вне регуляции остаются личные самокаты. Купленный самокат с номинальной скоростью 15 км/ч в мастерской можно сдать на тюнинг. Новый мотор и мощная батарея могут придать электросамокату скорость автомобиля.

Даже при регулировании шеринговых самокатов и искусственном замедлении их скоростей, наезды на пешеходов и происшествия с электросамокатами на дорогах вряд ли закончатся. Без здравой регуляции и достойной инфраструктуры самокаты будут дальше увеличивать статистику ДТП.

Владислав Фурсов

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