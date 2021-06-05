Мнение: Взрыв склада боеприпасов в Сербии

В Сербии взорвались склады с боеприпасами

В сербском городе Чачак в центральной части страны в ночь на пятницу произошла серия взрывов на складах с боеприпасами, расположенных на территории фабрики по их производству, сообщает газета Novosti.

По данным издания, около 1:30 по местному времени на территории военного предприятия «Слобода» прогремели первые взрывы. На место прибыли бригады скорой помощи, пожарные, а также полиция, но они не смогли подойти к зданию.

К 3:00 газета сообщила, что большинство рабочих, которые в это время были на заводе, эвакуированы; однако несколько человек все еще находились в здании, их перевели в безопасную часть.

Одна из работниц, которая находилась в цехе, когда начали взрываться боеприпасы, сообщила газете, что кроме нее там были еще семь человек. «Нам удалось выбраться, добраться до здания и войти в бетонный подвал. В этом здании нет окон, и оно буквально закопано в землю. Мы все еще в подвале. Слышны взрывы, все трясется. Это страшно», — сообщила она.

Примерно к 3:30 все рабочие были эвакуированы с завода, никто не пострадал, передает Novosti. По данным газеты, в момент инцидента на «Слободе» находились 60 человек. Были также эвакуированы горожане, которые живут поблизости.

Взрывы прекратились только к 4:00, пишет газета, при этом пожар, который начался на предприятии, все еще продолжался.

Мэр Чачака Милун Тодорович написал в Instagram, что в результате взрывов никто не погиб и не пострадал. Он также заверил граждан, что причин для беспокойства нет. При этом Тодорович написал, что с предприятия были эвакуированы 30 человек.

https://www.rbc.ru/society/04/06/2021/60b9cf909a7947705f01c3ca – цинк

Даже странно, что пока не обвинили Петрова и Боширова в том, что они после осмотра всех необходимых шпилей, продолжают турне по лучшим складам боеприпасов Европы.

Стоит отметить, что если проводить параллели в Чехией и Украиной, то можно вспомнить, что Сербия являлась одним из основных доноров "балканского военторга" для террористов на Ближнем Востоке.

Материал на этот счет болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева выкладывала еще в 2019-м году, вкупе с целой партией документов на сей счет.

Кто поставляет оружие для ИГИЛ в Йемене. Сербские файлы – https://colonelcassad.livejournal.com/5293208.html

Оружие "Исламского государства" в Йемене отследили до правительства США: файлы Сербии – https://clck.ru/VHpt6

Американская оперативная группа "Дымящиеся стволы" переправляет оружие в Сирию: файлы Сербии – https://clck.ru/VHpzJ

Стоит также отметить, что в Сербии сейчас идет государственное расследование незаконных сделок с оружием https://rs.n1info.com/english/news/shift-in-serbias-arms-deals-investigation/

Если не считать самую очевидную версию, что это были снова Петров и Боширов, то в порядке вероятности можно рассматривать следующие версии:

1. Заметание следов незаконной торговли оружием и поставок его террористическим группировкам на Ближний Восток.

2. Халатность допущенная при хранении или погрузке боеприпасов. Одна из частых причин взрывов складов на той же Украине.

3. Попытка раскрутить в Сербии "чешских сценарий" и подорвать позиции текущего фрондирующего ЕС правительства.

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