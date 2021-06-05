 

Памфилова анонсировала видеонаблюдение на 49 тысячах участков

05.06.2021, 2:00, Разное
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Масштаб видеонаблюдения на предстоящих выборах значительно отличается от кампании 2016 года, отметила глава ЦИК. По ее словам, тогда современные технологии для наблюдения за голосованием охватили 26 тысяч участков.

“Сейчас видеонаблюдение практически даже превосходит масштаб президентской кампании – 46 тысяч было, а сейчас будет охвачено минимум 49-50 тысяч участков”, – сказала Памфилова в ходе обучающего мероприятия для партий в ЦИК.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут 19 сентября. Одновременно с федеральной состоятся региональные и муниципальные кампании.

В Единый день голосования граждане будут выбирать глав девяти субъектов Федерации. В 39 регионах обновятся составы местных законодательных собраний.

Напомним, что Элла Памфилова была переизбрана главой ЦИК в марте 2021 года. Она выразила уверенность, что обновленный Центризбирком будет работать как единая команда.



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