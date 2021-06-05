 

Лукашенко сообщил о попытке Запада дотянуться до России через Белоруссию

05.06.2021, 2:00, Разное
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Политик отметил, что санкции, введенные США и Европой против Белоруссии, на самом деле вызваны стремлением “дотянуться до России”. Александр Лукашенко призвал соотечественников “собраться и выстоять”.

Президент подчеркнул, что республика не станет второй Украиной. По его словам, белорусы никогда не пойдут войной на своих соседей. “Это наши люди”, – сказал Лукашенко во время экскурсии по предприятию “Гранит”.

Еще одна причина агрессивного поведения Запада, уточнил политик, связана с конкуренцией. Ограничения против белорусской компании “Белавиа” напрямую связаны с желанием европейцев господствовать на рынке.

Ранее стало известно о подготовке ЕС санкций против национальной авиакомпании после инцидента с самолетом Ryanair. “Белавии” готовятся запретить летать над странами союза и и осуществлять в них посадку.

23 марта пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о минировании в итоге не подтвердились.

В самолете находился бывший главный редактор признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Молодой человек был оперативно задержан в аэропорту Минска.

Позднее Александр Лукашенко заверил, что не принуждал лайнер к посадке. Глава страны пояснил, что хотел защитить пассажиров, действовал по закону и всем международным правилам.



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