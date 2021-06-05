Дерипаска заявил о «карт-бланше» у Путина до 2030 года

Основатель компании «Русал», миллиардер Олег Дерипаска на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил мнение, что у президента РФ Владимира Путина «есть карт-бланш» на управление страной как минимум до 2030 года.

По словам Дерипаски, РФ в представлении Запада является изгоем, хотя это и не соответствует реальности. «Мы просто другие. У нас другая страна, другая историческая реальность, в которой мы еще живем. Население имеет свои взгляды, через них нельзя перепрыгнуть. Нас пытаются сейчас наказывать. Американцы вооружили свою финансовую систему. Санкции страшны, эффективны, они серьезно помучили не только меня, но и мои предприятия, которые я создавал, и те предприятия, которые работали с нашими компаниями, и регионы. Но мы видим, что это процесс, который имеет свои границы, свои возможности», – сообщил Дерипаска в интервью «РБК».

Он выразил мнение, что санкционное давление будет продолжаться «еще следующие два-три года». «Они [страны Запада] такие немножко тугодумы, они считают, что можно еще чуть-чуть надавить на Россию. Помните: «Кто победит – холодильник или телевизор в России?» Понятно, президент [России Владимир Путин] победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», – сообщил Дерипаска.

Накануне Дерипаска заявил, что в РФ настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени, после всех перипетий этого лета, в страну пойдут иностранные инвестиции. Днем ранее Дерипаска выразил мнение, что РФ получила «практически десять лет стабильности» после самоподрыва оппозиции.

Между тем в мае председатель Счетной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше 2030 года, это может произойти в течение трех-четырех лет за счет адресной соцподдержки малообеспеченным гражданам.