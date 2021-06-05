Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ждет прорывов по итогам предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у Москвы и Вашингтона есть совпадающие интересы.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи [с президентом США Байденом]. Но думаю, что несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы», – приводит слова Путина ТАСС.

«Это решение экологических проблем, это стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов, – перечислил российский лидер. – Это чрезвычайно важно, потому что это связано с вопросами безопасности наших стран. Если мы берем региональные кризисы, например, на Ближнем Востоке, к чему ведет нерешенность этого кризиса? К росту терроризма. Это в высшей степени опасно для всех. Для Америки, для России, для Европы, для других регионов мира. Неурегулированность этих вопросов – причина, а терроризм – прямое следствие того, что там происходит».

Путин также заявил, что надеется на конструктивную встречу. «Я исхожу из того, что президент Байден очень опытный политик. Он всю жизнь практически в политике, он хорошо разбирается во многих проблемах, которые я назвал, потому что лично принимал участие в разном качестве и в разное время в проработке вопросов подобного рода, – сказал Путин. – Так что, я надеюсь, что наша встреча будет конструктивной».

Накануне Путин назвал главную цель встречи с Байденом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвал не испытывать завышенные ожидания от встречи. Вместе с тем Песков подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.

Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.