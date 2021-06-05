Круиз теперь может подвозить пассажиров на беспилотных автомобилях в Калифорнии

Cruise, дочерняя компания GM по производству автономных транспортных средств, которая также пользуется поддержкой SoftBank Vision Fund, Microsoft и Honda получила разрешение, которое позволит компании перевозить пассажиров на своих тестовых автомобилях без оператора, обеспечивающего безопасность человека, за рулем.

Разрешение, выданное Комиссией по коммунальным предприятиям Калифорнии в рамках ее пилотной программы без водителя, является одним из нескольких нормативных требований, которые компании, занимающиеся автономными транспортными средствами, должны выполнить, прежде чем они смогут начать коммерческое использование. Это разрешение важно — и Cruise первым приземлит именно его, — но оно не позволяет компании взимать с пассажиров плату за поездки на тестовых AV.

«Чтобы запустить коммерческую услугу для пассажиров здесь, в штате Калифорния, вам потребуется как DMV Калифорнии, так и PUC Калифорнии для выдачи разрешений на развертывание. Сегодня для нас большая честь быть первыми, кто получил разрешение на автономное обслуживание без водителя для тестирования перевозки пассажиров из Калифорнийского PUC », — сказал Прашанти Раман, директор Cruise по связям с правительством в заявлении, отправленном TechCrunch по электронной почте.

Есть два регулирующих органа, CPUC и Калифорнийский департамент автотранспортных средств, которые диктуют испытания и возможное развертывание автономных транспортных средств. DMV Калифорнии регулирует испытания автономных транспортных средств с операторами безопасности и без них. Около 55 компаний имеют разрешения на испытания автономных транспортных средств с водителем-безопасником. Разрешения на тестирование без водителя, в которых за рулем не сидит человек-оператор, стали новой вехой и необходимым шагом для компаний, которые хотят запустить коммерческое роботакси или службу доставки в штате. AutoX, Baidu, Cruise, Nuro, Pony.ai, Waymo, WeRide и Zoox имеют разрешения без водителя от DMV.

Последний шаг с DMV, которого удалось достичь только Nuro, — это разрешение на развертывание. Это разрешение позволяет Nuro развертывать в коммерческих масштабах. Транспортные средства Nuro не могут удерживать пассажиров, только груз, что позволяет компании обойти процесс разрешения CPUC.

В CPUC есть разрешения «с водителем» и «без водителя», которые позволяют компаниям управлять своими автономными транспортными средствами. Аврора, AutoX, Cruise, Deeproute.ai, Pony, Voyage (который был приобретен Cruise) Waymo и Zoox — все они имеют разрешения «на вождение». Круиз первым получает разрешение без водителя.

Любая компания, которая хочет в конечном итоге перевозить и взимать плату с пассажиров за поездки на своей роботакси, должна получить все эти разрешения от DMV и CPUC.

«Выдача этого первого разрешения без водителя для пилотных программ CPUC по обслуживанию пассажиров автономных транспортных средств является важной вехой. Автономные транспортные средства могут трансформировать нашу транспортную систему и сообщества, решая индивидуальные потребности в мобильности, повышая безопасность дорожного движения и обеспечивая устойчивое и эффективное перемещение товаров по всему штату », — заявила комиссар Женевьева Широма. «Эффективное развертывание автономных транспортных средств может также преобразовать бизнес-модели производства, технического обслуживания и обслуживания транспортных средств, чтобы создать новые рабочие места и отрасли для рабочей силы Калифорнии».

В прошлом году CPUC утвердила две новые программы, позволяющие разрешенным компаниям предоставлять и взимать плату за совместные поездки на автономных транспортных средствах, если они могут ориентироваться в длительном процессе регулирования. Решение было принято после нескольких месяцев лоббирования со стороны AV-индустрии. CPUC рассмотрит изменение правил, которое позволит операторам взимать плату за проезд и предлагать совместные поездки на автомобилях без водителя.

В CPUC заявили, что Cruise, наряду с любой другой компанией, которая в конечном итоге будет участвовать в пилотном проекте, должна предоставлять ежеквартальные отчеты о работе своих транспортных средств, обеспечивающих обслуживание пассажиров AV без водителя. Компании также должны представить план безопасности пассажиров, в котором излагаются их планы по защите безопасности пассажиров при работе без водителя.

—