 

ЕС официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси

05.06.2021, 1:40, Разное
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Европейский союз официально запретил полеты авиакомпаний Беларуси в воздушном пространстве ЕС и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европы.

«Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов», — сообщили в ЕС.

Такое решение европейские власти приняли по итогам обсуждения инцидента 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании».

На борту Ryanair находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, жительница РФ Софья Сапега, которую впоследствии арестовали на два месяца. Из-за случившегося многие западные страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничить полеты белорусских авиакомпаний.

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Уже через день после захвата самолета, 24 мая, участники саммита ЕС приняли решение о запрете на полеты на свою территорию для белорусских авиакомпаний и рекомендовали европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. Помимо этого, они потребовали освобождения Протасевича и Сапеги.

Позднее международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) назвала «политизацией» призыв Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) приостановить полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Источник: Новая газета



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