Аналитик Центра ВМФ США Дмитрий Горенбург – о высокой вероятности столкновения США и России

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 1 июня 2021

Вслед за США РФ приняла решение о выходе из договора по открытому небу, и политологи немедленно заявили, что напряженность в отношениях Вашингтона и Москвы достигла уровня брежневских времен. И не безосновательно, поскольку этот договор считался одним из важнейших соглашений по контролю над вооружениями и фактором доверия между Вашингтоном и Москвой.

Комментируя haqqin.az новое обострение отношений двух держав, известный военный эксперт, аналитик исследовательского Центра ВМФ США Center For Naval Analyses, редактор журналов Problems of Post-Communism и Russian Politics and Law, научный сотрудник Проекта Трумана по национальной безопасности Дмитрий Горенбург заявил, что в нынешней ситуации риск военного конфликта между Москвой и Вашингтоном больше, чем даже во времена американо-советского противостояния.

Дмитрий Горенбург

«В те годы США и Советский Союз были больше связаны различными договорами и обязательствами по сдерживанию наращивания и применению силы. Сейчас в РФ считают, что от Запада исходит угроза, и действительно боятся вторжения в случае, если, скажем, произойдут «цветные революции». То есть когда США и НАТО какими-то средствами будут подрывать российскую власть. Москва не исключает, что такая ситуация может перейти в военную конфронтацию с Западом, а значит, нужно иметь достаточную военную мощь, чтобы предотвратить нападение. В какой-то мере такая идеология помогает РФ и во внутренней политике. При этом в Кремле не ожидают, что США вдруг начнут бомбежку, а сухопутные войска вторгнутся на российскую территорию. Российский сценарий войны связан с возможной политической конфронтацией, которая по какой-то случайности приведет к военным действиям», – полагает Д.Горенбург.

Отказ США от договора по открытому небу, по его мнению эксперта, прежде всего связан с тем, что жители США сегодня полностью перестали доверять России. Для того чтобы такие соглашения по ограничению вооружений действовали, необходима уверенность в том, что каждая из сторон будет соблюдать все его условия. А администрация, как ранее администрация Трампа Байдена, не считает, что РФ соблюдала эти условия и не верит, что будет соблюдать в будущем.

«То есть США не видят резона в участии в соглашении по открытому небу, – подчеркивает аналитик. – Такая же ситуация была с соглашением о ракетах средней дальности: США решили, что РФ не соблюдает условия, а Москва выдвигала такие же претензии Вашингтону. Сейчас, кроме ядерного оружия, у США и РФ нет каких-либо ограничений в наращивании вооружений, тогда как в 60-70-е годы подобных договоров было много.

Сейчас другая ситуация, причем более сложная, так в Вашингтоне предвидят, что основная конфронтация будет не столько с Россией, сколько с Китаем. Военное или невоенное еще неизвестно, но острое политическое противоборство с Китаем точно будет. Американцы видят, что именно КНР сейчас стремительно развивает свои вооруженные силы, а РФ лишь восстанавливает небольшую часть того, что было во время СССР. Сейчас армия РФ значительно сильнее, чем была 15 лет назад, но по сравнению с армией СССР ее мощь в десять раз меньше. В определенной степени это связано с тем, что и страна стала меньше, чем СССР. Но у РФ и военные амбиции меньше, чем по сравнению советской армией. Москва, например, сегодня такие цели, как заиметь 80 ядерных подводных лодок не ставит. РФ развивает сухопутные войска, ВМФ, военно-космические силы, но по сравнению с военной мощью СССР они очень скромные».

Как считает эксперт, потенциально армии США и РФ могут напрямую столкнуться в Украине или в Беларуси. Тем более что ситуация в Беларуси становится все более непонятной. Если нынешняя власть в Минске начнет разваливаться, наверняка произойдут массовые протесты, волнения, и неизвестно, как на это среагирует Москва. Все зависит от того, насколько далеко могут пойти США и Германия в стремлении выступить в защиту, как они говорят, «демократической Беларуси». Хотя такой вариант, по мнению Горенбурга, и маловероятен, опасность все же существует.

В Украине ситуация более драматичная. Всего месяц назад РФ передислоцировала большое количество войск к украинско-российской границе, и многие опасались, что произойдут столкновения украинских и российских войск. Если в будущем военный конфликт между Москвой и Киевом все же случится, возникает вопрос – какого уровня помощь может оказать Запад Украине. Скорее всего, она будет небольшой, но риск прямой военной конфронтации США и РФ это явно усугубит.

Москва, уверен аналитик, не хочет связываться с НАТО. Поэтому предположения политологов о возможности военного конфликта РФ со странами Балтии практически безосновательны, потому что такой конфликт однозначно приведет к большой войне. В Беларуси сейчас часто говорят об угрозах со стороны Польши и Балтии. Однако если Минск вдруг по своей инициативе решит предпринять какие-то военные действия в данном регионе, Москва вряд ли будет прикрывать Беларусь и для Минска наступят, мягко говоря, плохие времена.

Между тем Горенбург считает, что предстоящая встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии ничего не изменит в отношениях двух стран. Скорее всего, она окажется не более чем формальностью. «Просто двум лидерам представится возможность прощупать друг друга. Обычно они общаются на большом расстоянии или на крупных форумах, а тут есть возможность пообщаться с глазу на глаз. Однако никаких договоров или снижения накала напряженности между США и РФ не будет», – резюмирует он.