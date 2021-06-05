 

“Сучка не захочет – кобель не вскочит”. Священник ПЦУ заявил, что женщина, давшая согласие на секс, не должна делать аборт

05.06.2021, 1:20, Новости дня
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Пост священника вызвал большой резонанс. Позже Дедюхин несколько раз отредактировал свою публикацию, но потом удалил ее, скриншот сохранился у hromadske.

В посте Дедюхин писал, что у людей отсутствуют причинно-следственные связи.

“Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: “Сучка не захочет – кобель не вскочит”. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность”, – отметил священник.

Скриншот: hromadske.ua

В своем посте Дедюхин также писал, что ответственность мужчины гораздо больше, потому что “у нас патриархат”.

В комментарии hromadske заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) сказал, что не поддерживает таких высказываний Дедюхина и считает их хамством.

“Пасторская культура, образованность, общая культура должны бы были подсказывать, что можно говорить, а чего нельзя, что приемлемо в публичном пространстве, а что неприемлемо. К сожалению, кому-то не хватает культуры”, – отметили Зоря.

По его словам, Дедюхину неоднократно делали замечания по поводу его высказываний, но “он их не хочет слушать”.

Коллеги по партии заявили, что слова Дедюхина являются исключительно его мнением и не отражают позицию политсилы. Об этом сообщили 2 июня на странице в Facebook “Европейська Солідарність Полтавщина”.

“Такие посты не должны писать депутаты”, – заявил глава секретариата полтавской ячейки партии, депутат Полтавского облсовета Игорь Процай.

https://www.facebook.com/EuroSolydarityPoltava/posts/296571005337321

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко 2 июня в Facebook написала, что защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, лишением ее права выбора и навязыванием домостроя.

“Аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины. Минимизировать их нужно через сексуальное образование подростков, пропаганду здорового образа жизни, чтобы женщина осознала важность своего здоровья и имела доступ к качественной медицине”, – заявила она.

Геращенко отметила важность доступности контрацептивов и создания условий, при которых женщина могла бы совмещать материнство и карьеру.

“Статистика безжалостна: украинские мужчины в среднем уделяют 10 минут в день на воспитание детей. Об этом святые отцы не хотят пост написать?” – резюмировала нардеп.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3996858480401935

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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