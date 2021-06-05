“Сучка не захочет – кобель не вскочит”. Священник ПЦУ заявил, что женщина, давшая согласие на секс, не должна делать аборт
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Пост священника вызвал большой резонанс. Позже Дедюхин несколько раз отредактировал свою публикацию, но потом удалил ее, скриншот сохранился у hromadske.
В посте Дедюхин писал, что у людей отсутствуют причинно-следственные связи.
“Если хотя бы на мгновение приспустить перепонки между извилинами, то можно узнать, что эмбрион в матку попадает в результате определенных действий, совершенных самой женщиной. Как там старые люди говорят: “Сучка не захочет – кобель не вскочит”. И если ты уже дала согласие на одно, то, пожалуйста, неси ответственность”, – отметил священник.
Скриншот: hromadske.ua
В своем посте Дедюхин также писал, что ответственность мужчины гораздо больше, потому что “у нас патриархат”.
В комментарии hromadske заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) сказал, что не поддерживает таких высказываний Дедюхина и считает их хамством.
“Пасторская культура, образованность, общая культура должны бы были подсказывать, что можно говорить, а чего нельзя, что приемлемо в публичном пространстве, а что неприемлемо. К сожалению, кому-то не хватает культуры”, – отметили Зоря.
По его словам, Дедюхину неоднократно делали замечания по поводу его высказываний, но “он их не хочет слушать”.
Коллеги по партии заявили, что слова Дедюхина являются исключительно его мнением и не отражают позицию политсилы. Об этом сообщили 2 июня на странице в Facebook “Европейська Солідарність Полтавщина”.
“Такие посты не должны писать депутаты”, – заявил глава секретариата полтавской ячейки партии, депутат Полтавского облсовета Игорь Процай.
https://www.facebook.com/EuroSolydarityPoltava/posts/296571005337321
Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко 2 июня в Facebook написала, что защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, лишением ее права выбора и навязыванием домостроя.
“Аборт – это стресс, шок, отчаяние для женщины. Минимизировать их нужно через сексуальное образование подростков, пропаганду здорового образа жизни, чтобы женщина осознала важность своего здоровья и имела доступ к качественной медицине”, – заявила она.
Геращенко отметила важность доступности контрацептивов и создания условий, при которых женщина могла бы совмещать материнство и карьеру.
“Статистика безжалостна: украинские мужчины в среднем уделяют 10 минут в день на воспитание детей. Об этом святые отцы не хотят пост написать?” – резюмировала нардеп.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/3996858480401935
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