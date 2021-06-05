 

Зеленский изменил состав СНБО

05.06.2021, 1:20, Новости дня
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Президент ввел в состав СНБО Алексея Любченко, которого Верховная Рада две недели назад назначила первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины. 

Всего сейчас в состав СНБО входит 23 человека, в том числе Любченко, рассказал секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов на брифинге 4 июня, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Контекст:

Любченко возглавлял Госналоговую с апреля 2020 года. Тогда его назначили на должность без конкурса – путем заключения контракта только на период действия карантина. 

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта 2021 года и 14 апреля назначил Любченко главой Госналоговой на пять лет.

На посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Любченко сменил Игоря Петрашко, которого парламент 18 мая отправил в отставку. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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