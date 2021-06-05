 

Ляшко рассказал, когда в Украине введут электронные больничные

05.06.2021, 1:20, Новости дня
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До 31 августа в стране будет действовать переходная модель – в течение всего лета медучреждения могут выдавать как бумажные, так и электронные листы нетрудоспособности. Решение о том, какой документ выдавать пациенту, будет принимать врач, уточнил Ляшко.

Соответствующий приказ, по словам министра, уже подписан.

“Конечно, введенные изменения не могут заработать сразу, для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу. Мы со своей стороны готовы поддерживать и дополнительно объяснять при необходимости. Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели избегут бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный”, – добавил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2350022955129815

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 ноября 2018 года принял решение о создании электронного реестра листков нетрудоспособности. Тогда планировалось, что в 2019 году электронные больничные полностью заменят бумажные. 

Потом старт программы несколько раз переносили. 9 июля 2020 года в Минздраве сообщили, что в тестовом режиме запускают электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

По расчетам Министерства социальной политики, электронные больничные позволят экономить от 1 млрд грн до 5 млрд грн ежегодно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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