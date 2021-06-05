Нардеп от “Слуги народа” Костин не прошел в следующий этап конкурса на должность главы САП

На этапе комиссия проверяет добропорядочность претендентов.

“Ни один из международных членов комиссии, а также Роман Куйбида и Вячеслав Навроцкий за добродетель Костина не проголосовали. Участие международных экспертов работает”, – написал Шабунин.

По его словам, кандидатуру Костина 4 июня поддержали члены комиссии, делегированные Верховной Радой. Они “просто неприлично протягивали Костина”, добавил Шабунин.

Также на этом этапе конкурс покинул нынешний и.о. руководителя САП Максим Грищук, информировал 1 июня Telegram-канал Fight Corruptor, который освещает ход конкурса.

Из всех допущенных к этапу собеседований в следующий тур прошел пока лишь один участник конкурса – глава отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, его кандидатуру 3 июня поддержали единогласно, отмечает Fight Corruptor.

Контекст:

В САП сейчас нет постоянного руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля.

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

Костина, который до избрания в Раду работал адвокатом в Одессе, СМИ называли основным кандидатом на должность главы САП. Шабунин предполагает, что теперь члены комиссии будут “заваливать конкурс”, чтобы он не состоялся.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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