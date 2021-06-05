 

Мнение: Первая нитка “Северного потока-2” готова

05.06.2021, 1:16, Разное
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Путин выступая на ПМЭФ 2021 заявил, что первая нитка трубопровода "Северный Поток-2" завершена. Сегодня уложили последний участок.
"Газпром" уже готов к наполнению трубы газом.
Вторую нитку трубопровода по предшествующим заявлениям планируют уложить до конца года.

Несколько ранее стало известно:

1. Бывший переговорщик Трампа по Украине Курт Волкер связан с компанией, которая лоббировала "Северный Поток–2". В конце мая уже сообщалось, что один из лоббистов "Северного Потока-2" спонсировал избирательную кампанию Байдена.
2. Украина хочет участвовать в переговорах между США и Германией по будущему "Северного Потока-2". В Киеве сейчас самая настоящая истерика – завершение строительства трубопровода по заявлениям Зеленского означает потерю Украиной 3 млрд. долларов в год и проблемы с финансированием армии.
3. Дания заблокировала строительство польского газопровода Baltic Pipe, который строился в пику "Северному Потоку-2". По экологическим соображениям.

В общем, непрекращающаяся зрада.

Источник: Colonel Cassad



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