Путин и президент Аргентины объявили старт производства «Спутника V» в стране

Президент РФ Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в стране.

Путин заявил, что для того, чтобы заблокировать распространение коронавируса, необходимо наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин.

В рамках ПМЭФ глава государства провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V». Путин подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в борьбе с пандемией, передает РИА «Новости».

«Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста», – сообщил президент.

В пятницу Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства «Спутника V» в Сербии.

Ранее на ПМЭФ Путин призвал россиян вакцинироваться: в РФ это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода.