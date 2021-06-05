Эксперт назвал главные направления защиты цифрового суверенитета России

«Основами нашего «цифрового суверенитета» должна быть защита прав граждан и критически важной инфраструктуры от кибератак, своевременное совершенствование законов в сфере интернета и IT», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов. Ранее в Минцифры заявили, что российские организации и госкомпании недостаточно защищены от киберугроз.

«Надо учитывать напряженность, существующую в современном мире, а также то значение, которое приобрела для любой страны ее интернет-инфраструктура. Наша страна тоже должна обеспечить ее устойчивую работу и надежную защиту от любых, в том числе внешних, угроз», – считает руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ (ОП), декан факультета права ВШЭ Вадим Виноградов.

«Россия последовательно актуализирует законодательство в сфере Интернета и IT, что в целом соответствует мировым регуляторным трендам. Эта работа направлена на обеспечение цифровых прав россиян и на развитие отечественной IT-сферы», – уверен декан.

В рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в пятницу состоялась сессия «Цифровой суверенитет и кибербезопасность». Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил во время сессии, что российские организации и госкомпании недостаточно защищены от киберугроз и в стране наблюдается «разрыв между запросом на цифровые сервисы и платформы и уровнем защищенности, который такими активными темпами не развивается». Министр призвал принять «супер-решение по большой мобилизации и изменению подходов к обеспечению безопасности на всех этапах», сообщает «Парламентская газета».

Шадаев также предложил менять в целом подход к кибербезопасности, формировать новую индустрию, которая «должна начать оказывать сервисные услуги, связанные с обеспечением непрерывной безопасности».

В этой связи Виноградов предлагает регулировать деятельность технологических корпораций. «Необходимость такого регулирования стала насущной проблемой для ведущих мировых государств. К недобросовестным IT-компаниям должен применяться широкий спектр санкций: от значительных штрафов до замедления трафика и ограничения коммерческой деятельности. При этом блокировку я не считаю действенной мерой. Она может применяться лишь в исключительных случаях», – сказал Виноградов.

Собеседник уверен, что РФ обладает большим потенциалом в сфере высоких технологий. «Развитие собственного, отечественного IT-сектора тоже служит основой «цифрового суверенитета». Государство должно поддерживать не только крупных игроков рынка, но и начинающих участников, если те занимаются развитием технологий. И государство уже помогает. Благодаря грантовой поддержке, а также беспрецедентным решениям в области регулирования, – таким как налоговый маневр и «цифровые песочницы», – молодые стартапы и опытные разработчики получают импульс к наращиванию мощностей, они уже могут заявить о себе и привлечь существенные инвестиции», – подытожил Виноградов.