 

Путин призвал будущее руководство Германии учесть особые отношения с Россией

05.06.2021, 0:48, Новости дня
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Москва надеется, что будущее правительство Германии при выстраивании отношений с Россией будет учитывать особый характер связей между странами, сообщил президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Очень рассчитываю на то, что будущее руководство Федеративной Республики, имея в виду особый характер наших отношений и заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества, будет соответствующим образом выстраивать отношения с Российской Федерацией в политической сфере», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос руководителя германского информагентства dpa Петера Кропша.

«Мы готовы к полноформатной работе, готовы к тому, чтобы преодолеть все сложности», – заверил российский лидер.

Ранее из опроса института социологических исследований Forsa, проведенного по заказу Восточного комитета немецкой экономики, стало известно, что две трети (62%) опрошенных жителей Германии высказались за более тесное сотрудничество ЕС и России, а привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V» при возможности готовы 60% немцев.

Кроме того, из ежегодного исследования международной компании EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), стало известно, что Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России.



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