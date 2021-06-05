 

Прогнозируется десятикратное увеличение затрат на компенсацию выбросов углерода

05.06.2021, 0:44, Разное
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Стоимость компенсации корпоративных выбросов углерода должна быть увеличена в десять раз, чтобы стимулировать значимые действия по борьбе с изменением климата, говорится в историческом отчете Trove Research и UCL.

Текущие цены на компенсацию выбросов углерода неприемлемо низки, и их необходимо значительно повысить, чтобы стимулировать увеличение инвестиций в новые проекты по удалению углерода из атмосферы.

Если цены останутся низкими, компании могут быть обвинены в экологической чистоте своих выбросов, поскольку реальное сокращение выбросов и удаление углерода обходятся дороже, чем сегодняшние цены.

Цены на углеродные кредиты, используемые компаниями для компенсации своих выбросов, в настоящее время низкие из-за избытка предложения, накопленного за несколько лет, а также вопросов о том, действительно ли платежи за кредиты приводят к дополнительному сокращению выбросов углерода.

Согласно исследованию под заголовком «Будущий спрос, предложение и цены на добровольные углеродные кредиты — сохранение баланса», без этого излишка цены были бы примерно на 15 долларов за тонну CO2-экв. По сравнению с 3-5 тоннами за CO2-экв сегодня.

Однако исследование показывает, что избыток не будет длиться вечно, и ожидается, что спрос на углеродные кредиты вырастет в пять-десять раз в течение следующего десятилетия, поскольку все больше компаний принимают обязательства по изменению климата Net Zero.

Этот рост спроса должен привести к росту цен на углеродные кредиты до 20-50 долларов за тонну CO2-экв. К 2030 году, поскольку требуются дополнительные инвестиции в проекты, которые в долгосрочной перспективе удаляют углерод из атмосферы. Эти цены необходимы, например, для того, чтобы побудить землевладельцев отказаться от доходов от сельского хозяйства и вместо этого сохранить леса и сажать деревья.

При дальнейшем увеличении спроса, ожидаемом к 2040 и 2050 годам, цены на углеродные кредиты вырастут более чем на 50 долларов за тонну CO2-экв.

Если правительства успешно сокращают выбросы с помощью внутренней политики, меньше углеродных кредитов будет доступно для предприятий через добровольный рынок. Это приведет к дальнейшему увеличению цен на углеродные кредиты, потенциально достигнув 100 долларов за тонну CO2-экв.

Источник: Кolibri.Рress



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