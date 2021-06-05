Кандальный тракт

Алексей Тарасов прочитал 834 страницы окончательного обвинительного заключения против трех канских подростков-анархистов.

3 июня девятиклассник из Канска Никита Уваров — 11 месяцев в СИЗО, потом месяц на воле — мог вновь уехать в тюрьму. Однако на заседании Красноярского краевого суда прокурор попросил: постановление Канского горсуда о продлении Уварову стражи отменить, следователю в ходатайстве отказать. А сам Уваров, его мать Анна и адвокат Владимир Васин были не против.

Никита Уваров с матерью. Фото из ичного архива

30 апреля тот самый краевой суд постановил «немедленно освободить» Уварова без каких-либо условий и ограничений. И вечером 4 мая он оказался дома, 12 мая пошел в школу в свой класс. Никаких ЧП с ним за минувший месяц не случилось. Тем не менее всем тут ясно, что сам выход Никиты из тюрьмы, с чего-то подаренная ему, его матери и всей его семье передышка и были тем самым ЧП, невероятным исключением из правил — система вдруг подмигнула и пошутила. Ну а теперь она вполне могла вернуться к своему обычному чугунному состоянию.

Юридические бумаги (и процедуры) относительно канских подростков могут показаться вдруг обнаруженной рукописью Кафки, но попробую объяснить их формальный смысл. Содержание Уварова под стражей Канский горсуд регулярно и исправно продлевал каждые два месяца, потом каждый месяц. Апелляции оставались безрезультатными до 30 апреля, когда крайсуд отменил решение канских коллег от 6 апреля, продливших стражу до 8 мая. Однако за день до этого, 29 апреля, Канский горсуд традиционно продлил Уварову содержание под стражей по 7 июня. Апелляцию на это решение и рассматривали 3 июня.

Уваров — один из трех подростков города Канска, проходящих по делу анархо-коммунистического бунда; сейчас им по 15 лет, а когда их задержали, было по 14. Никите следствие отвело роль лидера. Ему, как и его сверстникам, инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Конкретно обвиняют в намерениях «взорвать или сжечь здания полиции или ФСБ». Ранее в отношении всех троих следком снял самое серьезное из обвинений (участие в террористическом сообществе) за отсутствием состава.

Адвокат Васин до вынесения 3 июня решения суда допросил Уварова об обстоятельствах его примерного поведения сейчас — для, вероятно, главного на сегодня вопроса: под чьим контролем он так образцово себя ведет — матери или тюрьмы? У одноклассника Никиты, друга и соучастника, мать от воспитания сына отстранили, сейчас его законным представителем является главный специалист отдела опеки и попечительства управления образования администрации Канска, и что? Парень в тюрьме, хотя следствие окончено,

виноваты в чем-то дети перед этим государством или нет — решать суду, но зачем сейчас их держать там, где дети находиться не должны? Ради чего? И как это вяжется с тем, что на свободе тот, кому отводят лидерскую роль?

Уварова с матерью тоже на днях вызвали в комиссию ПДН; пока это действительно главное — не позволить в этой истории, катастрофической для очень многих судеб, рушить главные человеческие связи.

Между тем «Новая» смогла ознакомиться с окончательным обвинительным заключением, составленным СК, направленным в прокуратуру (она его утвердила) и ушедшим вместе с делом в суд. В документе 834 страницы. Там есть все, даже смешное и совсем, казалось бы, неуместное, характеризующее не столько обвиняемых, сколько тех, кто это рассказывает. Например, показания одной учительницы о том, что Уваров себе на уме и «оскорблял личность Путина В.В. (Президента РФ), а также высказывал протестную позицию по отношению к действующей власти».

Ничего нового к тому, о чем «Новая газета» уже подробно писала, не добавилось.

Итого: в деле, очевидно, содержатся исчерпывающие доказательства того, что Никита интересовался историей своей страны и современной политикой, что Никита слушал научные лекции на Ютубе, читал Л. Толстого, П. Кропоткина, Прудона. (Интересно, а как читатель Толстого и Кропоткина мог одобрять происходящее в стране? Только если он не понимает прочитанного.) В деле есть исчерпывающие доказательства, что канские подростки делали «бомбочки» и «дымовухи». Не увидел я лишь доказательств, что одно проистекает из другого, что хоть как-то взаимосвязаны временные возрастные увлечения будущих мужчин с их интересом к политике и истории, что это не два параллельных интереса. То, что подростки химичили в бане и гараже, а потом взрывали на своих огородах, на пустырях, у заброшенных зданий, а один из парней при этом читал Толстого, никак, по-моему, не доказывает их готовность и планы убивать людей ради каких-либо политических целей.

Да, определенная двусмысленность в переписках в Сети встречается. Но на двусмысленных словах выводы не строят, тем более такие, что ломают судьбы детям. Сам Уваров давал следующие показания:

«Переписку о каких-либо взрывах он точно не вспомнит, если такая была, то была не всерьез. Он никогда не хотел взрывать правоохранительные органы, а если и где-то выразился с подобным смыслом, то сказал, потому что хотел казаться старше, взрослее и увереннее. <…> Беседа в телеграме и беседа во «ВКонтакте» <…> создавалась для того, чтобы дружить, гулять и общаться, а не для обсуждения каких-либо идей, о которых говорится в обвинении. <…> Максимум, в чем они виноваты, это что они очень любили химию и эксперименты, а он любил читать историю».

В амбулаторных комплексных психолого-психиатрических судэкспертизах насчет всех троих канских подростков сказано: «гедонистический характер интересов». И эта характеристика впечатляет даже на фоне всего остального, что есть в обвинительном заключении. Это про 14-летних, бегавших клеить листовки об истинном, изначальном смысле Первомая на здания Росгвардии, Казначейства и ФСБ. Это об авторе вот этого письма, напомню:

«Мама, спасибо тебе большое за передачу. Люблю тебя. Каких-либо еще продуктов мне пока не надо. Сегодня буду тебе письмо писать. Ты сильно не волнуйся из-за меня. Можешь больше отдыхать, и много денег на еду ко мне не надо тратить. Деньгами можешь помочь бабушке с дедушкой или на благотворительность пожертвовать. Ладно, мама, целую тебя сильно и скучаю. До встречи».

(Письмо публикуется с разрешения матери Анны Уваровой.)

Упоминание гедонизма никак не вяжется ни с конкретными этими тремя детьми, ни с реалиями Канска в целом. Кандальный тракт, зэковско-вохровский мир. В начале прошлого века в самом Канске жило 7,5 тыс. человек, а ссыльных — 55 тысяч. Потом СССР: здесь и восточней — россыпь островов ГУЛАГ. И по сей день все здесь заточено не для человека, а под кругляк, лесоматериалы, уголь, мазут, человек же тут на правах вши. Город окружен китайскими лесопилками, дымами и горами отходов, завален опилками, что тлеют десятилетиями. В 2017-м огонь со свалок перекинулся в город и уничтожил махом 78 домов.

Дети тем и отличаются от взрослых, что они мечтают, надеются, мнят что-то о себе и пока еще не могут быть вшами. Они тут — марсиане.

Ну да: сначала спалить город, а потом уничтожить в нем детей — тоже стратегия. Потом объявить, что они были «гедонистами».

Фото: РИА Новости

Но, может, судебные эксперты употребляют этот термин в каком-то особом смысле? «Новая» задала этот вопрос психологу Николаю Щербакову (Красноярск), вот ответ: «Это психиатры писали, наверно: их терминология. Ну, типа, эти дети только на получение удовольствия нацелены, поесть-поспать-повеселиться, а остальное уже постольку поскольку. Им, «красным экспертам» этим, выгодно делать из ребят таких вот примитивных малолетних уродов: таких, мол, и надо закрыть на подольше, изолировав от них общество. Пусть вновь к Менделевичу (профессор Владимир Менделевич, завкафедрой Казанского университета, минувшей осенью убедительно доказал низкое качество местного «психиатрического заключения», на основании которого запаковали в ПНД 14-летнюю Алену Прокудину) защита обратится за реэкспертизой: он снова легко и профессионально опровергнет все доводы местных спецов».

Только что, 31 мая, накануне Дня защиты детей, произошла очередная типичная канская трагедия с «гедонистом» чуть младше обвиняемых. На одной из более чем сотни местных лесопилок (по сообщениям СК и сводкам спасателей — это ООО «МегаЛес») раскатился штабель бревен (высотой 5 метров) и насмерть задавил одного из спускавшейся по ним компании из пятерых подростков — 13-летнего.

Решать судьбу трех канских подростков будет 1-й Восточный окружной военный суд (Хабаровск). Судьи прилетят в Канск с 8 по 20 июля.

Алексей Тарасов

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