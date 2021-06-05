Бежавший из России вице-президент “Роснефти” Вотинов владеет недвижимостью в Лондоне, Монако и на Кипре

ТВ-канал Настоящее Время признан в России СМИ-“иностранным агентом”

3 июня 2021 года Настоящее Время

Бежавший из РФ бывший вице-президент “Роснефти” Андрей Вотинов владеет трехэтажным особняком в Лондоне за 3 млрд рублей, а также апартаментами в Монако и недвижимостью на Кипре, сообщают “Важные истории” в совместном расследовании издания “7х7”, Школы районной антикоррупции и “Трансперенси Интернешнл – Россия”.

Эти активы бывший топ-менеджер “Роснефти” приобрел после того, как покинул Россию, где в 2015 году в отношении него возбудили дело о мошенничестве , отмечают расследователи.

Самый внушительный актив – дом на частной улице в Лондоне за 28,8 миллионов фунтов стерлингов – компания доверенного лица Вотинова адвоката Доминики Амадруз приобрела в декабре 2015 года. По официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки это составляло 3,036 млрд рублей.

В описании особняка говорится, что на первом этаже располагается холл для приемов, гостиная, столовая, кабинет-галерея, семейная комната, зал для завтрака и зимний сад. Три спальни занимают второй и третий этажи, у каждой спальни есть своя ванная. Также в доме есть спортзал, бассейн, кинозал, бар, гараж на девять машин и комнаты для персонала.

По данным расследователей, у Вотинова также есть апартаменты в многоквартирном доме в Монако стоимостью 585 миллионов рублей (7,8 миллионов евро). Их бывший вице-президент “Роснефти” указал как место жительства в июне 2015 года. Благодаря покупке апартаментов Вотинов смог стать резидентом княжества, создав таким образом “запасной аэродром” в Европе, считают журналисты.

О покупке жилья СМИ стало известно после утечки из “панамского архива”. По данным журналистов, Вотинов получил вид на жительство в Монако в 2017 году.

Поскольку власти Монако теоретически могут отозвать “золотой паспорт” у гражданина, который проходит по уголовному делу, Вотинов решил получить вид на жительство или стать гражданином в другой европейской стране, пишут журналисты.

Они обнаружили в кипрской газете “Правда” за 7 июня 2016 года объявления о новых соискателях гражданства Кипра. Среди них были Андрей, Кристина, Дарья и Валерий Вотиновы, которые указали свои адреса на острове.

Компания, которая владеет домом по указанному адресу, продает в нем квартиры по программе получения “золотых паспортов”. Сам дом еще не построен. Квартира по указанному адресу может стоить минимум 4,5 миллиона евро или 377 миллионов рублей. Она находится в жилом комплексе Limassol Del Mar – “в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной”.

“Жилой комплекс площадью 34 000 кв.м протянется вдоль берега на 170 метров: с первого по последний этаж откроется восхитительный вид на море. Идеальный сервис в нашем понимании ненавязчив, но всегда под рукой. Опытный консьерж готов прийти на помощь 24 часа в сутки и выполнить любое ваше поручение, как незначительное, так и самое ответственное. В целях безопасности территория Limassol Del Mar огорожена и оборудована скрытыми системами видеонаблюдения. Жильцам предоставлены два паркинга (подземный и наземный), доступ на которые строго контролируется. Все для того, чтобы вы и ваша семья всегда чувствовали себя под надежной охраной”, — описывает застройщик жилье.

Андрей Вотинов получил должность вице-президента “Роснефти” в 2012 году. В 2014 году он покинул пост. В СМИ говорилось, что одна из возможных причин — “нарушение внутренних норм при расчете бюджета ряда проектов”, затем говорилось о проблемах с запуском проекта Восточной нефтехимической компании.

СК в ноябре 2015 года возбудил против Вотинова, его бизнес-партнера Александра Фириченко и еще нескольких человек уголовное дело по статье “Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере”. Фириченко заключили под стражу, однако Вотинов успел уехать в Великобританию, его объявили в международный розыск.

В июне 2018 года суд в Лондоне отклонил запрос о выдаче Вотинова России. Суд основывался на том, что “это один из тех исключительных случаев, когда ответчик [Вотинов] показал, что существует реальный риск того, что он столкнется с вопиющим отказом в правосудии, если будет экстрадирован в Российскую Федерацию”.

Решение Вестминстерского магистратского суда об отказе в выдаче Вотинова в “Роснефти” назвали “политически мотивированным”. В заявлении компании сказано, что оно было вынесено на основании “лжепредположений, представленных на слушаниях единственным экспертом по РФ – политологом Ричардом Саквой, известным как карманный публицист Михаила Ходорковского”.

Опубликованы имена владельцев “золотых паспортов” Кипра, среди них – олигарх Коломойский и топ-менеджеры ВЭБ и “Газпрома”

7 сентября 2020 года Настоящее Время

Кипрская газета Politis опубликовала список граждан, которые в 2008-2012 годах благодаря инвестициям получили “золотые паспорта” Кипра. В списке 34 фамилии, большинство из них – жители РФ и украинцы. Выдачу им гражданства власти Кипра сочли подозрительной.

В списке, в частности, есть имена российских топ-менеджеров:

первый замглавы “Внешэкономбанка” Михаил Кузовлев,

председатель правления группы компаний “Вид” Алексей Ушамирский,

экс-сенатор от Чувашии и совладелец группы “Синтез” Леонид Лебедев,

совладелец компании Evraz Александр Фролов,

первый замглавы финансово-экономического департамента “Газпрома” Игорь Шаталов,

президент международной группы компаний “Арети” Игорь Макаров,

владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,

умерший владелец банка “Уралсиб” Владимир Коган,

муж певицы Алсу Ян Абрамов.

В списках также есть имена бывшего члена правления “Еврофинанс Моснарбанка” Владимира Столяренко, владельца торговой сети Spar в РФ и “Тульского мясокомбината” Антона Белобрагина, владельца и президента группы компаний “Меркурий” Игоря Кесаева, заместителей председателя правления “Газпромбанка” Алексея Матвеева и Александра Муранова, гендиректора компании “БФА-Девелопмент”, и других.

Среди украинских предпринимателей кипрское гражданство получили:

миллиардер Игорь Коломойский,

соучредитель и совладелец финансово-промышленной группы “Приват” Геннадий Боголюбов,

бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины и совладелец корпорации “Индустриальный союз Донбасса” Виталий Гайдук,

глава группы “Энергетический стандарт” Константин Григоришин.

По данным издания, фамилии из списка перечислены в письме президента республики Никоса Анастасиадиса лидерам политических партий страны. Ранее перечень был засекречен, но позже гриф “секретно” был снят. Специальный комитет начал расследование в отношении 30 человек.

В июле сообщалось, что власти Кипра захотели лишить “золотых паспортов” российских православных олигархов, основателей и бывших владельцев “Промсвязьбанка” братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. В ходе обычной для обладателей “золотых паспортов” проверки выяснилось, что бизнесмены находятся под следствием в России, на родине им инкриминируют растрату и отмывание 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Окончательное решение о лишении братьев Ананьевых гражданства Кипра пока не принято, вопрос находится на рассмотрении.

В августе Кипр решил изменить условия программы получения гражданства в обмен на инвестиции. Теперь “политически значимые лица” (депутаты, высокопоставленные чиновники, судьи, мэры, послы), переставшие ими быть год и более назад, должны доказать источник происхождения капиталов, а также иметь справку об отсутствии судимости.

Программы по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции существуют в трех государствах Евросоюза: на Кипре, Мальте и в Болгарии. По условиям кипрской программы соискатель обязан инвестировать в местную экономику от 2 до 2,5 миллиона долларов. Как минимум 500 тысяч из них должны быть потрачены на приобретение жилья для постоянного проживания в стране.