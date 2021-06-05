 

«Русские» миллиардеры в рейтинге богатейших людей Израиля

05.06.2021, 0:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Фото Orel Cohen/FLASH90: Моше Кантор во время визита в Израиль с главой МИД Ципи Ливни

Год корона-кризиса разорил многих израильских бизнесменов, но для самых богатых он был весьма удачным. Долларовых миллиардеров в Израиле стало больше, и почти все они увеличили свое состояние в кризисный год. Издание TheMarker публикует сегодня рейтинг израильских магнатов, личное состояние которых превышает миллиард долларов.

В рейтинге 71 семейство, возглавляет его вдова покойного игорного магната Мирьям Эделсон — владелица бесплатной газеты «Исраэль Хайом» сегодня «стоит» 38 миллиардов долларов. Российский «олигарх» Роман Абрамович, переехавший в Израиль из-за проблем с видом на жительство в Британии, со своими 17 миллиардами занимает второе место.

В рейтинге TheMarker, помимо Абрамовича, фигурируют еще несколько выходцев из бывшего СССР. После Абрамовича самым богатым русскоязычным израильтянином является бывший советский инженер Вячеслав Моше Кантор, его состояние выросло до 5 миллиардов долларов, он обошел американского еврейского филантропа Хаима Сабана (3.8 млрд долларов, 20-е место в рейтинге TheMarker) .

В 2018 году Кантор занимал 29 место в российском списке Forbes и владел 3.8 млрд долларов, сейчас он на 12 месте в рейтинге богатейших людей Израиля. Кантор возглавляет бессчетное количество общественных инициатив и фондов, развивает бурную активность на международной арене, особенно известен как близкий к Кремлю «борец с антисемитизмом» и патрон «еврейской жизни в Европе». В 2020 году Кантор организовал в Иерусалиме международный форум памяти Холокоста, на котором выступил президент РФ Владимир Путин.

22 место в израильском рейтинге досталось семейству Мирилашвили, их состояние оцененивается суммой 3 млрд долларов. Ицхак Мирилашвили — владелец «патриотического» 20 телеканала, имеющего особые отношения с премьер-министром Биньямином Нетанияху.

Наконец, 65 место в рейтинге TheMarker занимает совладелец «Гаарец», бывший партнер Михаила Ходорковского Леонид Невзлин (1.15 млрд долларов). Состояние Невзлина за год корона-кризиса выросло — как и у всех остальных фигурантов рейтинга миллиардеров, за одним-единственным исключением. Арнон Мильчен, бывший спонсор, а ныне свидетель обвинения против Нетанияху, стал за последний год беднее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.12 / Минюст впервые включил физлиц в реестр СМИ-«иноагентов»

15.01 / Добавки с витамином D фактически не защищают простуды

24.10 / Мнение: Шпионские истории

24.05 / Наследный принц Дубая Хамдан стал отцом двойни

03.04 / Ученые рассказали о взаимосвязи успешности изучения иностранного языка и активности мозга

31.12 / Про человека разумного и просто человека

25.08 / Сын Любови Полищук впервые опубликовал снимок с тайной возлюбленной

05.07 / Владимир Путин напомнил об опасности советской Конституции

28.01 / Банду промышлявших алкоголем грабителей задержали под Москвой

09.03 / Мнение: После Февральского переворота не было дороги назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика