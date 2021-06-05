 

На заседании СНБО говорили об интеграции Украины в НАТО, Зеленский анонсировал референдум. Главное за день

05.06.2021, 0:20, Новости дня
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Восемь вопросов СНБО

4 июня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на нем рассмотрели восемь вопросов, среди которых: интеграция Украины в НАТО, выселение первых 20 жильцов госдач в Конча-Заспе и Пуще-Водице, качество питьевой воды в Украине, увеличение численности контингента для участия в миссии в ДР Конго, а также законопроект об олигархах.

Зеленский анонсировал референдум

После заседания СНБО Офис президента обнародовал видеообращение главы Украинского государства Владимира Зеленского. Президент говорил о результатах введения санкций против “воров в законе” и криминальных авторитетов, а также о законе об олигархах. Он заявил, что вопрос о статусе олигархов вынесут на всеукраинский референдум.

Евросоюз закрыл небо для Беларуси

Совет Евросоюза закрыл всем белорусским авиаперевозчикам доступ к воздушному пространству и аэропортам ЕС. Закрыто для белорусских самолетов также небо над Украиной. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что возобновление авиасообщения с Беларусью зависит от поведения властей этого государства. 

Путин объявил о завершении первой нитки “Северного потока – 2”

Укладка труб первой нитки трубопровода “Северный поток – 2” завершена, строительство второй продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждает, что “Газпром” готов к заполнению газом трубопровода. 

Россия, согласно контракту, продолжит прокачку газа в Европу через Украину, после запуска трубопровода и завершения действия контракта на транзит возможность загружать украинскую ГТС останется, но “нужна добрая воля Украины”, добавил Путин. 

Порошенко допросили в СБУ

Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Службу безопасности Украины на допрос по делу нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Тараса Козака.  

Пятый президент фигурирует в деле как свидетель. После допроса он рассказывал журналистам, почему Украина в 2014–2015 годах покупала уголь в России. 

Нападение на главу АРМА

Утром 2 июня в Киеве стреляли в заместителя главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Владимира Павленко, сообщила пресс-служба агентства сегодня. 

Павленко находится в больнице. 

Вакцинация в выходные

В субботу и воскресенье центры массовой вакцинации против коронавирусной инфекции откроются в 10 украинских городах. Их адреса смотрите здесь. На прошлых выходных такие центры работали в трех городах – Киеве, Одессе и Львове.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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