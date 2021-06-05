 

Малюська уверен, что законопроект об олигархах соответствует Конституции

05.06.2021, 0:20, Новости дня
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“Безусловно, я ожидаю. что этот законопроект будет обжалован в Конституционном Суде. Наша оценка – все конституционно, все в рамках Конституции и законодательства Украины”, – сказал он.

Малюська заявил, что в Украине есть ряд законодательных норм, которые ограничивают разные виды предпринимательской деятельности.

“Я тоже чиновник. Я не могу заниматься предпринимательской деятельностью. С олигархами то же самое: ты или бизнесмен, или владеешь медиа, или ты в политике. Нельзя все сразу. Это нормальный европейский подход: нужно разделять виды деятельности, чтобы не было конфликта интересов”, – сказал он.

Контекст:

В 2020 году Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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